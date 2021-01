Selena Gomez va lansa primul său album în limba spaniolă

Cântăreața pop și fosta vedetă Disney a anunțat lansarea primului album în limba spaniolă. Intitulat "Revelación", materialul va fi lansat pe 12 martie. Mai multe detalii în articol.

Recent, însăși Selena Gomez și-a anunțat fanii despre lansarea noului album, pe paginile sale de socializare. Însă, indicii despre noul disc au apărut de mai mult timp, unul dintre ele venind chiar de la artistă. Cântăreața a redistribuit pe Twitter o postare din 2011 în care promitea un album în spaniolă cu o nouă mențiune: "Cred că va merita așteptarea".

Apoi, au apărut mai multe graffiti-uri în Mexic și Brazilia. Cuvintele "Selena Gomez", "De Una Vez" și "Baila Conmigo" au colorat pereții clădirilor, iar fanii au fost în extaz. Pentru moment, nu a fost dezvăluit un tracklist, dar Selena ne-a prezentat lumea albumul "Revelación" prin două piese deja lansate. Este vorba de "Baila Conmigo" și "De Una Vez".

Mai mult, Selena a anunțat deja că EP-ul "Revelacion" este disponibil pentru pre-comandă, cu o serie de fotografii noi, inspirate din cultura latino, postate pe conturile sale de social-media. Albumul îl urmează pe "Rare", material lansat la începutul anului trecut. Cu piese precum "Lose You To Love Me" , "Look At Her Now", "Rare" sau "Feel Me", discul s-a bucurat de aprecierea fanilor și criticilor.

Fotografii de promovare a albumului "Revelación":