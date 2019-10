Noul clip "Lose You To Love" este regizat de Sophie Muller, fiind centrat pe chipul Selenei Gomez. Se creează astfel iluzia intimității, artista părând că se confesează în fața unui prieten apropiat.

"Această piesă a fost inspirată de multe lucruri care s-au întâmplat în viața mea de când am lansat ultimul album. Mi s-a părut important să împărtășesc muzica, știind că mulți pot rezona cu faptul că drumul spre redescoperirea propriei persoane vine prin intermediul cicatricilor din viața fiecăruia. Vreau ca oamenii să simtă speranța și să știe că la finalul unei drame vor fi mai puternici și vor cunoaște o versiune mai bună a propriei persoane", a detaliat Selena Gomez într-o declarație oficială, ce a însoțit lansarea noului single și videoclip.

Single-ul a fost compus de Selena împreună cu Julia Michaels și Justin Tranter, pe partea de producție fiind implicați Mattman & Robin și Finneas, fratele lui Billie Eilish.

Ultimul album al Selenei Gomez a fost lansat în 2015. Intitulat "Revival", discul a inclus single-uri precum "Same Old Love" și "Kill Em with Kindness". LP-ul a debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200, fiind certificat cu platină în SUA.

Selena Gomez este o actriță și artistă americană ce a ajuns în atenția publicului odată cu rolul din serialul pentru copii "Barney & Friends" (2002–2004). Primul ei album solo, "Stars Dance", a fost lansat în 2013 și a debutat pe prima poziție în topul Billboard. De atunci, evoluția sa a fost constantă, ajungând să vândă peste 7 milioane de copii ale albumelor sale și 22 de milioane de exemplare a single-urilor lansate.