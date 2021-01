Selena Gomez s-a întors la rădăcinile sale mexicane prin intermediul noului single "De Una Vez". Melodia este extrasă de pe viitorul album al artistei, cel de-al patrulea din cariera muzicală. Pentru moment, acesta nu are o denumire sau o dată de lansare. Indicii despre noul disc au fost oferite chiar de Selena. Cântăreața a redistribuit pe Twitter o postare din 2011 în care promitea un album în spaniolă cu o nouă mențiune: "Cred că va merita așteptarea".

