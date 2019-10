La doar 24 de ore de la lansarea baladei "Lose You To Love Me", Selena Gomez revine cu cea de-a doua parte a poveștii, o piesă energică, intitulată "Look At Her Now". Artista îi arată celui cu care a fost într-o relație că acum este altă persoană, mult mai puternică și mai încrezătoare în propriile forțe.

Facebook

WhatsApp

Twitter

Pinterest

După lansarea emoționantei balade "Lose You To Love Me", Selena Gomez revine cu o piesă dansantă, cu un mesaj complementar single-ului anterior. "Am simțit că lansând aceste două piese în oglindă voi putea completa povestea despre felul în care cineva se poate redresa indiferent de provocările pe care i le aduce viața. Ignorând factorii perturbatori din exterior și trăindu-ți viața după propriile reguli", a declarat Selena Gomez. Noua piesă "Look At Her Now" este compusă de artistă împreună cu Julia Michaels, Justin Tranter și Ian Kirkpatrick, cu care a colaborat și pentru piesa "Bad Liar". Ca și clipul melodiei anterioare, și acest nou videoclip este regizat de Sophie Muller, conceptul artistic fiind însă diferit. De la alb-negru se trece la culori puternice, iar cadrul fixat pe chipul Selenei este înlocuit cu cadre dinamice, care suprind o coregrafie inspirată din clipurile pop ale anilor '90. Ultimul album al Selenei Gomez a fost lansat în 2015. Intitulat "Revival", discul a inclus single-uri precum "Same Old Love" și "Kill Em with Kindness". LP-ul a debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200, fiind certificat cu platină în SUA. Selena Gomez este o actriță și artistă americană ce a ajuns în atenția publicului odată cu rolul din serialul pentru copii "Barney & Friends" (2002–2004). Primul ei album solo, "Stars Dance", a fost lansat în 2013 și a debutat pe prima poziție în topul Billboard. De atunci, evoluția sa a fost constantă, ajungând să vândă peste 7 milioane de copii ale albumelor sale și 22 de milioane de exemplare a single-urilor lansate.