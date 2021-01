Marilyn Manson apare în cel mai nou episod din serialul "American Gods" pe Amazon Prime

Marilyn Manson nu este doar o legendă a metalului industrial, ci şi un pictor de succes, un scriitor apreciat şi de ceva vreme şi un actor în seriale. L-am văzut apărând de câteva ori în "Californication" pe HBO, iar în "Sons of Anarchy" a avut un rol vital în povestea lui Jax Teller. Acum tocmai a apărut în cel mai nou episod al serialului "American Gods" pe Amazon Prime. În ce rol aflaţi mai jos.

"American Gods" este un serial Amazon care a reunit nume mari în distribuţie de la Ian McShane la Gillian Anderson sau Emily Browning din "Sucker Punch" şi "Legend" cu Tom Hardy. Spune povestea lui Shadow Moon, bărbat proaspăt ieşit din închisoare şi prins într-un război al zeilor vechi cu cei noi (Internet, Mr World, Media). Cei vechi includ zeităţi slave precum Czernobog, africane că Bilquis sau nordice, ca Odin. Odin aka Wednesday este tatăl protagonistului şi aparent angajator al lui Marilyn Manson.

Manson apare puţin în episodul 4 al serialului, difuzat pe 31 decembrie 2020. Îl joacă pe Johan, un berserker de pe vremea vikingilor care ţine viu spiritul lui Odin. Se confruntă cu motociclişti într-un bar de rockeri şi vedem aici un Manson nemachiat şi cu plete blonde. Are propriul său moment gory şi de trădare spre final... Ce e interesant e că joacă şi rolul unui muzician, ce face parte dintr-o trupă de metal care îi venerează pe zeii nordici şi şi-a pierdut colegii de trupă într-un asasinat.

Cel mai recent l-am văzut pe shock rockerul american în serialul "The New Pope", unde avea o întâlnire cu Papa, jucat de John Malkovich. În 2017 a apărut în serialuk "Salem", iar în 2013 în comedia "Eastbound and Down". A dat şi vocea personajului Edgar în jocul video Area 51 din 2004. Marilyn Manson a împlinit 52 de ani pe 5 ianuarie 2021 şi vine după un 2020 în care a lansat un nou album. Se numeşte "We Are Chaos" şi aduce poate cea mai mare schimbare de stil din cariera sa. Sună a glam şi new wave, dar îşi păstrează din întunecime.

De pe LP am putut asculta single-ul "Don't Chase the Dead", cu un videoclip în care apare actorul din "Walking Dead" Norman Reedus. În 2019 lansa coverul după The Doors "The End".