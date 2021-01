Max Cavalera a lansat încă o trupă, alături de fiul său, Go Ahead and Die

Max Cavalera este muzicianul cu cele mai multe trupe metal din istorie probabil, dar nu se opreşte la cele de până acum şi a creat o formaţie nouă. Se numeşte Go Ahead and Die, iar în componenţă se află şi fiul său Igor Amadeus Cavalera. Grupul a semnat cu Nuclear Blast şi avem detalii despre planurile lui Cavalera mai jos.

Massimiliano Antonio Cavalera a fost mereu citat ca o persoană cu o capacitate de muncă fantastică, jonglând cu multiple proiecte muzicale. A fost solist Sepultura, este liderul trupei Soulfly, a avut şi trupa Nailbomb, iar de câţiva ani păstoreşte formaţia Cavalera Conspiracy. Face parte din grupul all star Killer be Killed şi a avut o implicare în trupă Probot. Aţi pierdut şirul formaţiilor? Ei bine li se alătură încă una acum, Go Ahead and Die. Grupul îi are în componenţă pe Max Cavalera la chitară şi voce, Igor Amadeus Cavalera, la chitară şi bas, dar şi pe Zach Coleman la tobe.

Formaţia combină elemente de death şi thrash metal cu influenţe de Celtic Frost şi o atitudine punk. Iată cum descrie Max proiectul său:

Este o colaborare tată/fiu unică, îmbinând old school-ul cu atitudinea nouă. Riff-urile "bolnave" şi versurile muşcătoare de la Igor şi tobele brutale de la Zach, care a colaborat cu Black Curse şi Khemmis m-au inspirat. Vremurile extreme necesită muzica extremă.

Igor a promis o muzică plină de energie şi foarte rapidă, iar Zach se declară încântat să facă parte din proiect şi să semneze cu casa de discuri Nuclear Blast. Igor Amadeus nu trebuie confundat cu Igor Graziano Cavalera, fratele lui Max, toboşar Sepultura şi Cavalera Conspiracy.

Cu ce s-a mai ocupat Max Cavalera în ultimii ani?

În 2020 Max Cavalera a lansat al doilea album alături de trupa Killed be Killed, "Reluctant Hero", care a debutat pe 20 noiembrie prin Nuclear Blast. Din trupă mai fac parte şi Greg Puciato (voce) de la Dillinger Escape Plan, Dave Elitch la tobe şi Troy Sanders de la Mastodon la voce şi bas.

Cu Soulfly Max a lansat albumul "Ritual" în 2018, de pe care am putut asculta piese noi la Metalhead Meeting 2018 la Arenele Romane, inclusiv geniala "The Summoning".

Cu Cavalera Conspiracy brazilianul a lansat albumul "Psychosis" în noeimbrie 2017, promovat cu single-ul "Insane".

Max a viralizat o fotografie în social media în 2020 atunci când şi-a tăiat legendarele dread-uri pentru o schimbare de look.