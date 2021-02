Eurovision 2021: Cum va fi aleasă melodia cu care Roxen va reprezenta România

Roxen ne va reprezenta la Eurovision 2021 cu o melodie aleasă de un juriu de specialitate. Pentru prima oară în istoria participării României la acest concurs, selecția se va desfășura exclusiv intern, fără votul publicului.

Selecția Națională Eurovison se va desfășura anul acesta fără un show live și fără implicarea publicului. Melodia cu care Roxen ne va reprezenta la Rotterdam în luna mai va fi aleasă de către un juriu de specialitate, selecția urmând să se desfășoare intern.

În perioada următoare, Roxen va înregistra mai multe piese în variantă demo. Ele vor fi transmise juriului, care până la sfârșitul lunii februarie va alege piesa câștigătoare.

Potrivit TVR, decizia de a nu organiza un show live "este una firească, în condițiile unui început de 2021 marcat de constrângeri bugetare, dar și de regulile de distanțare fizică, impuse de pandemie".

Ce alte țări au ales intern (fără votul publicului) piesa pentru Eurovision

Alegerea piesei pentru Eurovision fără votul publicul este o premieră pentru România, însă acest model de selecție a fost aplicat în trecut de mai multe țări. Piese ca "Rise Like a Phoenix" (cu care Conchita Wurst a câștigat Eurovision în 2014) și "Arcade" (cu care Duncan Laurence a câștigat concursul în 2019) au fost alese prin aceeași metodă. La fel au fost selectate și alte melodii bine plasate în clasamentul final: "Fuego", interpretată de Eleni Foureira (ce a ocupat poziția a doua la ediția din 2018), "Beautiful Mess", interpretată de Kristian Kostov (ce a ocupat poziția a doua la ediția din 2017) și "Nobody But You", interpretată de Cesár Sampson (ce a ocupat poziția a treia la ediția din 2018).

Ce spune Roxen despre participarea sa la Eurovision 2021: "Indiferent care va fi (piesa), sper să vă placă şi să vă bucure"

Roxen este nerăbdătoare să afle ce melodie va alege juriul de specialitate. Chiar dacă în urmă cu puțin timp declara că simte că a găsit "piesa perfectă", decizia finală va fi luată de juriu.

"Am avut parte de un an cu totul atipic, de foarte multe provocări şi de o competiţie care s-a întins pe aproape doi ani. Însă, în final, ce contează cel mai tare este să fim sănătoşi şi să ne putem revedea cu bine. Aştept şi eu cu nerăbdare să aflu care va fi piesa cu care voi reprezenta România, anul acesta, la Eurovision. Indiferent care va fi, sper să vă placă şi să vă bucure. Abia aştept să reîncepem călătoria spre Rotterdam şi să ne încărcăm, împreună, cu cea mai bună energie", a declarat Roxen pentru TVR.

Sloganul României de anul acesta este #ealtceva. Eurovision Song Contest 2021 va avea loc în primăvară, la Rotterdam. Semifinalele se vor desfășura pe Ahoy Arena pe 18 și 20 mai, Marea Finală fiind programată pe 22 mai.

Anul acesta vor participa 41 de țări, respectiv toate cele care fuseseră confirmate în 2020. Noul slogan al ediției este "Open up".

Roxen ar fi trebuit să ne reprezinte în 2020 cu piesa "Alcohol You". Ediția a fost anulată din cauza pandemiei de COVID-19, însă artista a rămas reprezentanta noastră.