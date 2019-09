Marilyn Manson va juca în serialele "American Gods" şi "The New Pope"

Shock rockerul Marilyn Manson nu mai e de ceva vreme doar un muzician, luându-şi în serios rolul de actor. L-am văzut pe parcursul a câteva episoade din serialele "Sons of Anarchy" şi "Californication", iar acum se pregăteşte să apară în alte două producţii reputate.

Rockstar-ul de 50 de ani va apărea în sezonul 3 al serialului "American Gods". Rolul va fi unul mai mult decât potrivit: solistul unei trupe death metal cu tematică vikingă. Grupul se numeşte "Blood Death" şi nu mă pot gândi decât la Amon Amarth ca paralelă. Personajul lui Manson se va numi Johan Wengren, cu rolul de Berserker nordic în serviciul lui Odin.

Producătorii serialului au promis o reprezentaţie memorabilă şi tulburătoare, dar şi distractivă. Atât trupa, cât şi Johan vor fi o sursă de energie pentru Mr. Wednesday aka Odin, jucat de Ian McShane, în lupta cu noii zei. "American Gods" este difuzat pe canalul Starz în SUA şi pe Amazon Prime în Europa. Se bazează pe cartea omonimă a lui Neil Gaiman, care prezintă bătălia dintre zei vechi şi zeii lumii moderne.

Manson ar fi un mare fan al cărţii şi serialului, de aici şi colaborarea aceasta. Sezonul 3 vine în 2020. În plus rockerul va mai apărea şi în serialul HBO "The New Pope", urmaşul lui "The Young Pope" cu Jude Law în rolul unui papă neconvenţional şi tânăr la Vatican. Nu cunoaştem încă rolul său acolo, dar la câte blasfemii ghiduşe am avut în primul sezon, e posibil chiar să îl vedem pe artist în rolul propriu, ca în "Californication". Apare şi John Malkovich în distribuţie.

Şi lista de proiecte a lui Brian Warner (numele real al artistului) nu se opreşte aici. Între pregătirea unui nou album şi aceste seriale, muzicianul apare şi în adaptarea TV a cărţii lui Stephen King "The Stand". Pentru acea producţie Marilyn Manson a înregistrat şi un cover al piesei "The End" de la The Doors. Ultimul LP al lui Antichrist Superstar a fost "Heaven Upside Down", lansat în 2017.

Viitorul album ar putea fi lansat până la final de 2019 şi ar putea chiar să îi poarte numele muzicianului. A fost descris ca un "muzeu de ceară al gândurilor sale, un studiu al camerelor de groază din capul său".