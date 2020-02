Super Bowl 2020 a avut aromă latino grație show-ului oferit de Shakira și Jennifer Lopez - VIDEO

După ediția criticată a Super Bowl din 2019, Shakira și Jennifer Lopez au adus pe scena celui mai mare eveniment sportiv din America un show cu puternice influențe latino. Alături de cele două au cântat și Bad Bunny și J Balvin, precum și Emme, fiica de 11 ani a lui J. Lo.

Super Bowl 2020 a stat sub emblema spiritului înflăcărat al culturii latino. Show-ul pe care Shakira și Jennifer Lopez l-au susținut în pauza finalei Campionatului de Fotbal American a fost presărat de momente coregrafice impresionante, în recitalul de aproape 15 minute fiind incluse fragmente din cele mai îndrăgite melodii ale celor două artiste. Publicul a putut asculta, astfel, piese ca "She Wolf", "Whenever Wherever" și "Hips Don’t Lie" de la Shakira, și hituri ca "Jenny from the Block", "I’m Real", "Get Right" și "Waiting for Tonight" de la J.Lo.

"Mulțumesc J. Lo pentru o noapte care demonstrează cât de mult au de oferit cei din cultura latino!", a scris Shakira pe Facebook la scurtă vreme după încheierea show-ului de pe Miami’s Hard Rock Stadium.

"Cel mai bun cadou de ziua mea a fost sprijinul primit din partea fanilor mei"

Pauza de la Super Bowl 2020 a fost deschisă în forță de Shakira, artista columbiană etalându-și mișcările senzuale de dans pentru care a devenit cunoscută la nivel internațional. În majoritatea intervențiilor sale dintre piese, Shakira a vorbit în spaniolă, întregul show fiind o demonstrație de forțe ce s-a dorit a încununa bogata cultură latino. Artista și-a sărbătorit duminică și ziua de naștere, show-ul de la Super Bowl putând fi considerat o extravagantă petrecere ținută cu prilejul aniversării vârstei de 43 de ani.

"Cel mai bun cadou de ziua mea a fost sprijinul primit din partea fanilor mei și a celei mai grozave și muncitoare echipe pe care un artist și-ar fi putut-o dori. Noi, cei din cultura latino, am urcat pe Kilimanjaro și am făcut istorie în această seară și nu am fi putut face asta fără voi toți!", a fost mesajul Shakirei pentru fanii săi.

La 50 de ani, Jennifer Lopez continuă să strălucească pe scenă. Show-ul pregătit de artista din Bronx a inclus câteva momente inedite, respectiv un dans impresionant la bară și un duet neașteptat cu fiica ei de doar 11 ani, Emme Maribel Muñiz. Tânăra a interpretat "Born In The USA", în vreme ce mama sa cânta piesa "Let's Get Loud", purtând pe umeri o mantie realizată din steagul portorican. Această juxtapunere s-a dorit a fi o critică la adresa administrației Trump, pentru felul în care a gestionat eforturile de ajutorare a insulei după ce a fost devastată de două uragane în 2017.

VIDEO: Shakira și Jennifer Lopez la Super Bowl 2020

Finala campionatului de fotbal american este unul dintre cele mai vizionate evenimente din Statele Unite. Concertul susținut în pauza jocului este catalogat drept un puternic motor de promovare. Artiștii care au cântat în trecut au pus în scenă unele dintre cele mai spectaculoase prestații, dar și unele dintre cele mai controversate.

La show-ul din cadrul Super Bowl au cântat în anii precedenți Maroon 5, Coldplay, Katy Perry și Lenny Kravitz, Bruno Mars și Red Hot Chili Peppers, Beyonce, Madonna.