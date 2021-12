Jennifer Lopez - On My Way (Marry Me)

"On My Way" este o piesă sensibilă, o baladă cu pian, iar Jennifer Lopez apare în ţinute elegante, având în fundal un pod din New York sau ecrane uriaşe cu secvenţe din film. Acest track sună a film Disney sau a melodie care ilustrează secvenţa finală dintr-un rom-com în care protagonistul aleargă să oprească nunta celei iubite. Sau în care încearcă să o oprească să se urce în avion pentru a accepta acel job în alt oraş.

J-Lo ne oferă şi vocalize plăcute pe un fundal orchestral spre final. "On My Way" e departe de pop-ul cu influenţe latino pe care ni l-a oferit artista în ultimii ani. În acest an "Jenny From the Block" a apărut în tabloide datorită împăcării cu Ben Affleck, reconstituind ipostaze celebre surprinse de paparazzi la început de mileniu. E vorba despre acel sărut de pe iaht în special.

În 2021 artista a lansat şi piesa "Cambia el Paso" alături de Rauw Alejandro, iar în 2020 ne-a oferit single-ul "In the Morning". Noul release de pe coloana sonoră a fost interpretat live pentru prima dată în cadrul concertului Global Citizen Live din septembrie. A fost descris drept "un cântec pentru a depăşi greşelile vechi şi a îţi găsi destinul". Reprezentaţia postată pe YouTube a depăşit rapid 1 milion de vizualizări.

Noul videoclip este regizat de Santiago Salviche, iar J-Lo este într-o formă excelentă la 52 de ani. Pentru curioşi, una dintre ţinutele sale este semnată Iris Van Harpen, în vreme ce a doua este semnată Versace. Cât despre film, mai avem ceva de aşteptat până la debutul său. "Marry Me" intră în cinematografe în perioada lui Valentine's Day în 2022, mai precis pe 11 februarie 2022. În peliculă mai apar şi actriţa de comedie Sarah Silverman, John Bradley, Michelle Buteau şi Uktkarsh Ambudkar.

Filmul a fost amânat de câteva ori din cauza pandemiei şi o prezintă pe J-Lo în rolul Katalinei Valdez, logodită cu Bastian, jucat Malma. După ce acesta o înşală, Owen Wilson intra în peisaj la un concert al artistei.