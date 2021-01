Irina Rimes și Damian Drăghici au cântat piesa "Doina" la Măruță - VIDEO

"România de 10", ineditul proiect inițiat de Damian Drăghici, a fost prezentat în emisiunea lui Măruță. Artistul a povestit cum a ajuns să colaboreze cu Irina și cum au filmat videoclipul piesei "Doina", oferind mai multe detalii și despre "România de 10".

"Noi colaborăm de mai mult timp și lucrăm la mai multe piese. Anul ăsta lucrăm la un proiect care se numește "România de 10". Am diferiți artiști invitați, în mai multe locații, Nu numai artiști de pop, ci și actori, la unul l-am avut pe Bebe Cotimanis, la fiecare câte un artist diferit: un poet, un pictor. Și alegem o zonă geografică foarte emblematică. Cu Irina am ales să facem piesa asta în vară, a fost printre primele piese pe care le-am făcut împreună și-am zis s-o filmăm. Și-am filmat-o la vulcanul Racoș, la stejarul secular, e un loc unde sunt cei mai bătrâni stejari din România, la castelul Viscri", a povestit Damian Drăghici.