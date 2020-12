Barack Obama recomandă documentarul românesc "Colectiv", pe lista sa de filme preferate în 2020

Fostul preşedinte al Statelor Unite, Barack Obama a postat pe Twitter pe 17 decembrie o listă cu filmele sale preferate din anul 2020. Pe acea listă se găsea şi o prezenţă românească, documentarul "Colectiv", de altfel propunerea României pentru Premiile Oscar 2021. Ce alte filme a recomandat Obama aflaţi în articol.

Fostul preşedinte SUA a amintit în postarea de pe Twitter că a fost un an petrecut mai mult în casă şi cu această ocazie mulţi dintre noi şi-au actualizat listele de filme şi seriale preferate. Barack Obama a numit printre preferinţele sale pe anul curent producţii ca "Mank", recent sosit pe Netflix, în regia lui David Fincher şi cu Gary Oldman în rol principal. Pe listă mai apar şi "Lovers Rock", "Soul" şi "Nomadland", la categoria filme. Printre serialele preferate ale fostului şef de stat se numără "Better Call Saul", "The Queen's Gambit", "The Boys" şi "Devs".

Documentarul "Colectiv" a fost desemnat la începutul lunii decembrie "cel mai bun film al anului 2020" de către publicaţia Rolling Stone. Pelicula în regia lui Alexander Nanău este propunerea României la Premiile Oscar 2021 şi ar putea concura atât la categoria de "Cel mai bun lungmetraj internaţional", ca şi la "Cel mai bun documentar". Filmul documentar este disponibil pe HBO Go, iar HBO Europe l-a pus la dispoziţia publicului în 20 de tari.

Pelicula urmăreşte atât tragedia de la clubul Colectiv din octombrie 2015, atunci când în timpul unui concert al trupei Goodbye to Gravity au fost aprinse artificii şi tavanul clubului a luat foc. 65 de persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 180 au fost rănite. Acesta a fost cel mai grav incendiu din România dintr-un club de noapte şi cel mai grav accident de după Revoluţie. Au urmat proteste legate de incompetenţa autorităţilor, demisii, anchete şi arestări.

Documentarul se axează în special pe investigaţia Gazetei Sporturilor, cazul Hexi Pharma, dar şi dedesubturi legate de Ministerul Sănătăţii şi modul în care au fost trataţi cei răniţi la eveniment. "Colectiv" a strâns deja câteva premii internaţionale precum "Cel mai bun documentar" în competiția Internațională a Festivalului de Film din Zurich, dar şi "Premiul special al juriului la Roche-sur-Yon" în Franţa. A primit şi un premiu al audienţei pentru film internaţional la Budapesta.

Alexander Nanău a reacţionat în urma postarii lui Barack Obama de pe Twitter, cu următorul mesaj: