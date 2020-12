Andrada Precup a câștigat X Factor 2020 - VIDEO

Andrada Precup, finalista lui Ștefan Bănică în cel de-al nouălea sezon X Factor, a câștigat marele trofeu. Urmărește momentele muzicale susținute de Andrada în marea finală a emisiunii, ce a avut loc pe 18 decembrie.

Marea finală de la X Factor 2020 a avut loc pe 18 decembrie. Cei patru mentori, Ștefan, Loredana, Delia și Florin au creat momente de excepție alături de finaliștii lor: Andrada Precup, Adrian Petrache, Sonia Mosca și Super 4. Însă doar unul a câștigat marele trofeu și acel concurent a fost Andrada Precup.

De la audiții până în marea finală, Andrada Precup a câștigat bătălie după bătălie. Vocea memorabilă, timbrul special și capacitatea de a transmite emoție au făcut-o să devină un concurent demn de marea finală a show-ului. Nu doar jurații au fost cuceriți de tânăra concurentă, ci și publicul, care i-a acordat votul de încredere în marea finală.

Pe 18 decembrie, a avut loc ultima seară a emisiunii X Factor. Loredana, Delia, Ștefan și Florin au avut câte un concurent care s-a luptat pentru marele trofeu. Decizia a stat doar în mâinile publicului, iar pentru a-și susține favoritul, telespectatorii au trimis un sms cu numele acestuia. Numele Andrada Precup a fost pe buzele și în telefoanele majorității având în vedere rezultatul.

Andrada Precup în finala X Factor 2020:

În finala X Factor 2020, Andrada Precup a susținut trei momente muzicale: unul cu un invitat special, unul alături de mentorul său (Ștefan) și un moment solo.

Andrada Precup a interpretat piesa "România" alături de compozitorul melodiei, Adrian Daminescu. Cei doi au fost acompaniați la nai de Damian Drăghici, iar momentul a fost unul foarte emoționant.

"Andrada a fost o surpriză încă din audiții când am spus că atunci când un concurent vine cu o poveste solidă și plusează cu o voce senzațională, atunci pachetul e complet. Asta seară cred că Ștefan a știut să o pună într-un context potrivit, lângă Adrian Daminescu și Damian Drăghici, care au făcut un moment pur românesc, care, cu siguranță, a trecut de toate monitoarele, toate televizoarele și a intrat în casele oamenilor și i-a făcut pe cei de acasă să suspine și să aplaude la finalul momentului", a spus Florin Ristei.

Apoi, Andrada și Ștefan Bănică au umplut scena de emoție, dar și de energie cu piesa "Let It Be". Cei doi au cântat la pian, au interpretat vocal și au dansat, iar Andrada a demonstrat că nimic nu o poate opri din a-și exprima dragostea pentru muzică.

"Mi s-a părut că ați strălucit. Mi s-a părut că e un moment demn de Sala Palatului", a fost de părere Delia.

Andrada Precup și-a lăsat bine-cunoscuta amprentă și asupra ultimei prestații din cadrul X Factor 2020. Concurenta a emoționat din nou cu o interpretare sensibilă a piesei "Mama", compusă de Ștefan Bănică.

"E un cântec pe care l-a scris Ștefan și tu i-ai dat o nouă culoare, o nouă viață. Cu atâta sensibilitate, cu atâta emoție, ai simțit acest cântec din plin și cred că a fost o alegere extraordinară să vii în această seară in fața noastră cu această melodie și să ne aduci aminte că cea mai prețioasă ființă din viața noastră este mama", a mărturisit Loredana.

Cine este Andrada Precup și evoluția sa la X Factor 2020:

La doar 16 ani, Andrada a adus pe scena de la X Factor emoție, bucurie și lacrimi. Cu o voce extraordinară și cu o vădită pasiune pentru muzică, tânăra a interpretat "Proud Mary", în cadrul audițiilor. Nu doar momentul muzical a impresionat jurații, ci și povestea sa de viață. Andrada și-a pierdut vederea din cauza faptului că a fost născută prematur. Acest lucru nu a făcut-o decât să devină un om mai bun și mai frumos, iar energia pe care o transmite să fie de milioane.

Momentul de la audiții a avut ca rezultat 4 DA, astfel că Andrada a mers direct în bootcamp. Acolo, tânăra l-a emoționat până la lacrimi pe Ștefan Bănică cu melodia "Lie Ciocârlie". A urmat prima rundă a Duelurilor, la sfârșitul căreia am aflat cine sunt semifinaliștii emisiunii. În această etapă a show-ului, Andrada a cântat melodia "All of me". În semifinală, vocea Andradei a fost pusă în evidență de piesa "Killing me softly". Jurații au fost piele de găină și au avut de spus numai cuvinte de laudă la adresa concurentei. Prestația sa a transformat-o în finalistă.