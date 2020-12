Sonia Mosca și Monica Anghel interpretează în finala X Factor 2020 "o piesă care nu s-a mai cântat în duet de către două femei"

Sonia Mosca, concurenta din Napoli cu o evoluție impresionantă la X Factor 2020, va cânta în marea finală alături de Monica Anghel. Are și toată susținerea Deliei, care ne spune să o votăm pentru că ”are o voce mare, cât inima ei”.

Sonia Mosca a fost concurenta care a demonstrat că nu există note înalte pe care să nu le poată atinge. La audiții "i-a spart creierii în două lui Florin Ristei", iar în finala X Factor 2020 și-a dorit să cânte cu Monica Anghel.

"Am primit un telefon și mi s-a spus că Sonia vrea să cânte cu mine. Și m-am bucurat foarte tare. (..) Sonia este o fată venită din Italia, pe care eu am văzut-o întâmplător pe Facebook, și m-a lăsat fără cuvinte. Am venit să cânt împreună cu ea. Pentru că și-a dorit foarte mult să cânte cu mine, am ales eu ce să cântăm împreună. Este o piesă care nu s-a cântat în duet de către două femei, până acum, și sunt convinsă că o să iasă un moment extraordinar de frumos, emoționant, de excepție din punct de vedere artistic, tehnic, de toate", a declarat Monica Anghel

VIDEO: Sonia Mosca și Monica Anghel cântă împreună în finala X Factor 2020

Delia și-a exprimat și ea susținerea pentru Sonia, pe care o numește "un concurent important".

"Ea este Sonia și este, din punctul meu de vedere, cel mai important artist din acest sezon de X Factor, și nu doar din acest sezon. Votați-o cu încredere, pentru că merită, pentru că are o voce mare, mare, mare cât inima ei", a declarat Delia.

VIDEO: Delia ne spune de ce să o votăm pe Sonia Mosca

Sonia are în spate experiența unor show-uri de talente, dezvăluind că a obținut primul loc în cadrul emisiunii "All Together Now". În finala de la X Factor 2020 va concura cu Adrian Petrache, Super 4 și Andrada Precup. Finala X Factor 2020 va fi difuzată de Antena 1 pe 18 decembrie, de la ora 20:00.