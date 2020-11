Echipa lui Ștefan Bănică a urcat pe scena celui de-al doilea episod de bootcamp

Considerată una dintre cele mai puternice categorii de ceilalți jurați, echipa lui Ștefan a creat un adevărat spectacol în seara de vineri, 27 noiembrie. Află cine a mers mai departe.

Ștefan Bănică antrenează concurentele cu vârsta sub 24 de ani. Cele 10 tinere s-au luptat pentru a ocupa unul dintre cele trei scaune care le asigură poziția în etapa următoare. În această seară, doar părerea lui Ștefan a fost decisivă, comentariile celorlalți jurați fiind doar consultative.

Nouă concurente au ajuns în bootcamp după ce la audiții au primit 4 DA, în timp ce Marina Vlad a fost aleasă de Ștefan de pe lista de așteptare.

Citește rezumatul ediției X Factor din 27 noiembrie:

Andreea Dobre

Dacă în cadrul audițiilor, Andreea a ales o piesă reggae, în bootcamp, concurenta a vrut să demonstreze că poate mai mult. Astfel, tânăra a interpretat piesa celor de la Aerosmith, "Cryin". Andreea a primit cuvinte de laudă din partea juraților Delia, Florin Ristei și Loredana.

"Da, da, da! Cam asta înseamnă să deschizi o seară de bootcamp. Piesa la fix pentru vocea ta. Numai de bine, bravo!, a comentat Florin Ristei.

Spre surprinderea colegilor săi, deși Ștefan Bănică avea trei scaune libere, acesta NU i-a oferit un scaun Andreei. Juratul a explicat că Andreea nu ținuse cont de sfaturile pe care i le dăduse la repetiții și tocmai de aceea nu a considerat că poate merge mai departe alături de ea.

Marina Vlad

Tânăra în vârstă de 22 de ani a primit trei DA din partea juraților în audiții și a fost aleasă de Ștefan Bănică de pe lista de așteptare pentru a participa în bootcamp. Cu o ținută feminină și elegantă, Marina a completat prezența scenică cu o interpretare la fel de suavă. Concurenta a interpretat piesa "Belive" de la Cher, varianta piano.

"Ai o voce foarte matură pentru vârsta ta. Un timbru complex, foarte cărnos. Ai venit cu un aer proaspăt cu această variantă a piesei", a fost de părere Loredana.

Florin Ristei a spus că alegerea muzicală nu a fost neapărat potrivită, considerând că piesa este învechită și că interpretarea concurentei nu a avut nimic fresh. Ristei a fost imediat contrazis de Ștefan Bănică, acesta declarând:

"Alegerea piesei mi se pare excelentă pentru vocea ta. Ai cântat bine, ești frumoasă și ai știut să-ți pui în valoare vocea".

Ștefan Bănică i-a oferit votul de încredere și Marina a ocupat primul scaun.

Oana Velea

Oana i-a cucerit pe jurați în cadrul audițiilor, primind 4 DA. La bootcamp, concurenta a ales să interpreteze "Lost on You". Alegerea piesei nu a fost pe gustul Deliei și al lui Florin.

"Nu mi se pare că ți se potrivește piesa, mi se pare că ți-a fost și un pic cam sus", a spus Delia.

Loredana a fost de părere că interpretarea Oanei de la bootcamp nu a fost cea mai reușită, însă vocea sa este ofertantă și merită o șansă. La fel a crezut și Ștefan Bănică, juratul oferindu-i un loc pe scaun.

Alexandra Sîrghi

Alexandra a revenit la X Factor după ce în urmă cu patru ani își mai încercase o dată norocul. Iar de data aceasta, tânăra vrea să demonstreze că are o voce incredibilă ce merită să ajungă cât mai departe în competiție. La audiții, Alexandra i-a impresionat pe jurați și a primit 4 DA. În bootcamp și-a depășit momentul de la audiții și i-a dat pe spate pe cei patru artiști. Evident, Alexandra a ocupat unul dintre scaune.

Concurenta a ales să interpreteze "Love On Top", o partitură extrem de dificilă. Alexandra s-a și mișcat, iar momentul său a fost unul complet.

"Ai reușit o performanță! Felicitări! Cred că va fi genul ăla de moment viral pe YouTube", a spus Delia.

Bănică a felicitat-o pe Alexandra pentru că a evoluat comparativ cu repetițiile.

"Ai fost ca Simona Halep la Roland Garros", a conchis Bănică.

Ioana Ardelean

Ioana a interpretat piesa lui Sam Smith, "I'm Not The Only One". Concurenta a cântat corect și calitățile vocii ei au putut fi observate, însă Loredana și Florin au fost de părere că a lipsit emoția.

"Ești foarte frumoasă, ai cântat corect, ai zâmbit, dar ai rămas într-o zonă superficială ca emoție, ca transmitere", a spus Loredana.

Ștefan Bănică a decis să-i ofere Ioanei un loc pe scaun. Cum toate erau deja ocupate, juratul a fost nevoie să renunțe la una dintre cele trei fete deja așezate. A fost vorba despre Marina Vlad.

Ana Paula Rada

În bootcamp-ul de la X Factor, tânăra de 19 ani a interpretat "Copacul", piesa lui Aurelian Andreșan. Ana nu l-a convins pe Ștefan Bănică să îi ofere un scaun. Jurații au considerat că alegerea muzicală nu a fost una fericită. Cu toate acestea, Loredana a apreciat inspirația venită din muzica clasică, pe care Ana a inclus-o în interpretare:

"Mi-ar fi plăcut sincer să faci un pic de mix la această piesă. Apreciez oamenii care chiar dacă au vârsta ta încearcă să găsească în muzica clasică inspirație".

Marta Verrecchia

În audiții, Marta a primit 4 de DA de la jurații care s-au ridicat în picioare. În etapa de bootcamp, tânăra a interpretat piesa "Bang Bang" (Jessie J, Ariana Grande & Nicki Minaj). Marta a umplut scena cu energie și și-a demonstrat calitățile vocale. Delia a observat că Marta a obosit la finalul interpretării:

"De asta e bine să vă gândiți la voi și în ciuda încurajărilor și sugestiilor, să faceți ceea ce simțiți voi că stăpâniți foarte bine. Și să nu riscați în punctul ăsta. Niciodată".

Loredana a fost profund impresionată de vocea concurentei:

"Marta, ai o super țeavă, fata mea. Cred că ai cea mai bună voce din seara asta până acum. De departe. Poți să cânți foarte multe partituri foarte grele, pentru că ai o voce de piept fantastică. Te duci foarte sus și cu forță".

Părerile Deliei, Loredanei și ale lui Florin au fost consultative, Ștefan fiind singurul care putea decide. Acesta NU i-a oferit un scaun Martei.

Melania Cuc

Concurenta de 19 ani i-a impresionat pe jurați în audiții și aceștia se așteptau la o interpretare remarcabilă și în bootcamp. Chiar dacă scaunele erau ocupate, Melania a pășit pe scenă încrezătoare. Concurenta a interpretat "Shallow".

Gândindu-se la stilurile concurentelor de pe scaune, dar și ale fetelor care urmau să urce pe scenă, Bănică a decis, cu părere de rău, să nu-i ofere un scaun Melaniei.

Andra Barangă

Andra are 17 ani și după ce a primit 4 DA în audiții, concurenta a vrut să arate încă o dată că are factorul X. De data aceasta, a încercat să abordeze un stil diferit față de audiții și a interpretat piesa "Creep", varianta baladă rock. Ristei a considerat că vocea Andrei nu a fost pusă în valoare de piesa aleasă.

"Eu cred că ar fi trebuit să te consulți la alegerea piesei cu Ștefan. Cele mai bune alegeri le face altcineva, care te vede obiectiv".

Bănică i-a recunoscut potențialul Andrei și a apreciat calitățile concurentei, dar a decis să nu schimbe formula scaunelor pe care o avea deja.

Andrada Precup

Andrada a fost ultima concurentă a serii și a avut un moment remarcabil. Concurenta l-a emoționat până la lacrimi pe Ștefan Bănică cu melodia "Lie Ciocârlie" într-o manieră proprie, care i-a lăsat pe jurați fără cuvinte. Ștefan Bănică a avut lacrimi în ochi în momentul interpretării, dar și când i-a dat fericita veste că va ocupa un loc pe unul dintre cele trei scaune.

"Ce ai făcut tu în momentul ăsta e mai mult decât o demonstrație, în afară că e o evoluție imensă din ce am văzut, de la audiții până acum. Asta este o piesă-școală, pe care ar trebui să o studieze după varianta ta foarte mulți muzicieni, pentru că ai îmbinat clasic cu blues, cu pentatonic, și cu un control al vocii pe care eu nu credeam că îl ai. Eu nu numai că ți-aș da un scaun, dar eu cred că tu trebuie să câștigi X Factor anul ăsta", a spus Florin Ristei.

Andrada este nevăzătoare din cauza faptului că a fost născută prematur. Acest lucru nu a făcut-o decât să devină un om mai bun și mai frumos, iar energia pe care o transmite să fie de milioane. Iar Ștefan Bănică a observat acest lucru:

"Dumnezeu ți-a luat pe de-o parte și ți-a redat pe altă parte pentru că auzul tău este perfect. Ce ai făcut de una singură, fără niciun instrument…Băi, este...nu știu, eu sunt încă șocat".

Pentru că cele trei scaune erau deja ocupate, Ștefan Bănică a trebuit să renunțe la una dintre cele trei concurente. Cea pe care Ștefan Bănică a decis să o ridice de pe scaun a fost Oana Velea.