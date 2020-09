X Factor România 2020: Află ce voci au cucerit jurații în cea de-a treia ediție a emisiunii

Descoperă ce concurenți au trecut mai departe în competiția de voci, în cel de-al treilea episod X Factor 2020. Citește rezumatul emisiunii din 25 septembrie.

A treia seară de X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

După prima rundă de show, Ștefan Bănică merge în bootcamp cu Ioana Ardelean, care a primit 4 DA. În aceeași situație se află și Adrian Petrache, concurentul din echipa Loredanei. După cel de-al doilea episod X Factor, Ștefan și-a mărit echipa cu Andrada Precup și Florin Ristei și-a găsit primul grup. Al treilea episod i-a adus lui Florin un nou grup, Loredana l-a primit în echipa sa pe Andrei Theodor, Ștefan are o nouă elevă, iar Delia și-a cunoscut primii doi concurenți ce vor lucra cu ea.

Citește rezumatul ediției X Factor din 25 septembrie

Radu Marin Deac (Mistah White)

Radu este un personaj și a venit la X Factor să demonstreze acest lucru. În vârstă de 32 de ani, concurentul este un spirit liber, un nomad care și-a trăit viața călătorind. Din Cluj-Napoca a mers în Ibiza, Brazilia, Portugalia sau Anglia, acumulând experiențe memorabile. Look-ul său relaxat, părul lung, cu dreaduri și vibe-ul pozitiv pe care îl emana au cucerit juriu de la prima secundă.

Radu a interpretat propriile compoziții hip-hop și a creat un moment încântător, ce a fost pe gustul juraților.

"Omule, ești un personaj! Ești diferit și lucrul ăsta îmi place", a spus Ștefan Bănică.

Interpretarea lui Radu l-a făcut pe Ristei să îi facă o propunere - aceea de a face parte dintr-un grup. Juratul a fost de părere că energia concurentului ar aduce un pic de sare și piper unui grup. Această ofertă nu i-a picat tocmai bine Deliei deoarece Radu ar fi făcut, în mod normal, parte din echipa sa.

"N-ai loc în echipa ei. Vreau cu tine să încerc un grup surpriză", a comentat Ristei.

Se pare că vorbele lui Ristei l-au convins pe Radu, care a răspuns pozitiv la eventualitatea integrării într-un grup. Concurentul a primit 3 DA de la Florin, Loredana și Ștefan și se află pe lista de așteptare.

Alfa Band

Alfa Band este un cvartet originar din Cluj-Napoca. Cei patru membri s-au cunoscut la orfelinat, un mediu dificil, dar care i-a impulsionat să viseze măreț. Tinerii își doresc să devină cunoscuți și să aibă o carieră muzicală, să susțină concerte și să plece în turnee. La X Factor, Alfa Band a interpretat "The Sound of Silence".

"Cu siguranță nu sunteți încă pregătiți pentru X Factor", a spus Florin Ristei.

Cu toate acestea, antrenorul a apelat la un "wild card", adică la renunțarea la vot și la trimiterea grupului direct în bootcamp. Acolo, cei patru concurenți împreună cu Florin Ristei vor pregăti un moment, și în funcție de rezultat, se va stabili viitorul Alfa Band în competiția X Factor 2020.

Andrei Theodor

În vârstă de 15 ani, Andrei nu este străin de concursurile muzicale. Pe scena de la X Factor a urcat încrezător și cu un outfit elegant, ce le-a captat atenția juraților. Tânărul a mărturisit că este fanul lui Ștefan Bănică și se inspiră din ținutele pe care acesta le poartă în videoclipuri și concerte. Andrei a cântat piesa lui Elvis Presley, "If I Can Dream" și s-a descurcat foarte bine. A mers mai departe cu 4 DA.

"Mi-a plăcut că ai avut curajul să faci acest cântec altfel decât originalul", a spus Loredana, adăugând că a apreciat creativitatea lui Andrei.

De asemenea, Ștefan Bănică a fost plăcut surprins de faptul că Andrei nu a încercat să-l imite pe Elvis și a adus o interpretare personală.

Oana Velea

Oana are 16 ani și a cântat piesa "Praying" (Kesha). Concurenta a impresionat atât cu aspectul fizic plăcut, cât și cu vocea specială.

"Cred că ești un concurent puternic", a menționat Florin Ristei.

Loredana a ținut să precizeze că a simțit talentul Oanei de îndată ce a pășit pe scenă, așteptându-se la un astfel de moment muzical. Oana a mers direct în bootcamp cu 4 DA.

Otilia și Adelina Gogu

Mamă și fiică, cele două concurente au fost o apariție surpriză în astfel de concursuri muzicale. Otilia și Adelina cântă împreună la evenimente și au mărturisit că trăiesc un sentiment cu adevărat special când urcă împreună pe scenă. Cele două au interpretat melodia lui Feli, "Două Inimi".

"Momentul pe care tocmai l-am văzut m-a impresionat într-un mod în care nu m-așteptam. N-am să vă mint, cântați mai bine decât fiica dumneavoastră. Nu vă văd ca pe-un grup care poate ajunge departe. Însă pe dumneavoastră eu v-aș ține și, dacă-aș fi Delia, aș face cumva să o păstrez pe doamna în concurs", a comentat Florin Ristei.

Ceilalți jurați au avut aceeași părere, și după câteva momente de gândire, Otilia a decis să asculte sfaturile acestora. Concurenta merge singură în bootcamp cu 4 DA.

Rawi Srouji

Rawi are 23 de ani și este student la Psihologie, în Cluj-Napoca. Locuiește în România din 2017 și a venit la X Factor pentru a-și încerca norocul. Tânărul a fost însoțit de vecina sa, doamna Cristina. Nu doar că i-a fost companion, dar doamna a stat la masa juraților și i-a acordat un vot de încredere. Rawi a interpretat o melodie în arabă, limba sa natală, și i-a cucerit pe jurați.

"Am o slăbiciune pentru muzica arabă. Pentru că ne-ai destins, îți dau un DA", a comentat Loredana.

Rawi se află pe lista de așteptare cu 3 DA primiți de la Loredana, Ștefan și Florin.

Lucian Pașcan

Lucian are 40 de ani, este din Miercurea Ciuc și în viața de zi cu zi este pompier. Muzica, alături de fotografie, sunt pasiunile care îl ajută să evadeze din cotidian. La X Factor, Lucian a interpretat "N'oubliez Jamais" și i-a surprins plăcut pe jurați.

"Ești foarte muzical și ai o voce foarte plăcută", a spus Loredana.

Lucian a primit 3 DA de la Delia, Loredana și Ștefan, și se află pe lista de așteptare.

Ana Cernicova

Originară din Chișinău, Ana are 29 de ani și solistă la Teatrul Național de Operă și Balet "Maria Bieșu". Concurenta a ales să interpreteze "Bohemian Rapsody", însă a fost oprită de jurați. Aceștia au considerat că alegerea muzicală a fost nepotrivită și i-au acordat a doua șansă. Ana a cântat apoi "Ave Maria", varianta a cappella și a primit 3 DA.

"Avem nevoie de o voce ca a ta la X Factor", a zis Loredana.

Naomi Hedman

Naomi a fost apariția serii. Inițial i-a cucerit pe Răzvan și Dani prin frumusețea sa, apoi jurații au rămas impresionați de concurenta de 27 de ani, originară din Londra. Naomi este hostess, model și se ocupă și cu muzica, având o serie de piese înregistrate. Concurenta a interpretat "Fallin'", piesa Aliciei Keys, însă momentul nu a fost unul excelent.

"Naomi, dacă mai și cântai la cum arăți...cred că ne luam zilele. Arăți ca o panteră și ai cântat ca o pisică", a spus Ștefan.

Jurații i-au acordat, însă, o a doua șansă și concurenta a ales să interpreteze piesa "If Ain't Got You", acompaniată de Florin Ristei. Duetul a fost net superior primei piese cântate, astfel că Naomi a primit 4 DA și a mers direct în bootcamp.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de această etapă a emisiunii sunt următorii: