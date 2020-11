X Factor 2020 a adus în fața telespectatorilor o ediție (cea de-a zecea) extra de audiții - VIDEO

X Factor vine în porție dublă, începând cu această săptămână, în fiecare joi și vineri. Astfel, "prima" ediție în acest nou format a avut loc pe 12 noiembrie și a prezentat noi concurenți ce cred că dețin factorul X. Găsești mai multe detalii în articol.

A zecea ediție a show-ului X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Fiecare antrenor are disponibile 10 locuri în echipa sa.

Echipele de la X Factor România 2020 arată astfel:

Echipa Loredana: Adrian Petrache, Andrei Theodor, Robert Botezan, Arthur Horeanu, Denis Costea, David Adrian Ștefan

Echipa Delia: Otilia Gogu, Naomi Hedman, Alina Dincă, Sonia Mosca, Iulian Canaf, Kalon Rae, Lakeetra Knowles, Austin Hirth

Echipa Florin Ristei: Super 4, Alfa Band, Oana & George Indru

Echipa Ștefan Bănică: Ioana Ardelean, Andrada Precup, Oana Velea, Ana Paula Rada Pantea, Melania Cuc, Alexandra Sîrghi, Marta Verrecchia, Andreea Dobre

Citește rezumatul ediției X Factor din 12 noiembrie:

Andreea Dobre

Andreea are 17 ani și este originară din Straja. Se definește ca fiind o persoană pasionată de parcurile de aventură și de sporturile extreme, având, în același timp, și o personalitate sensibilă și iubitoare. Andreea a fost impulsionată de prietenii săi să participe la show-ul X Factor 2020. Concurenta a interpretat o piesă reggae și merge direct în bootcamp cu 4 DA.

"Astea sunt momentele în care sunt invidios că aveți grupa asta", i-a spus Florin Ristei lui Ștefan Bănică.

Noul jurat a încercat să o convingă pe Andreea să facă parte dintr-un grup, dar, având în vedere toate cele patru răspunsuri afirmative, concurenta face parte din echipa lui Ștefan.

"Ești perfectă!", a conchis Delia.

Alexandra Căpitănescu

Alexandra a declarat că este pasionată de muzică de la o vârstă fragedă. A început să cânte de mică, prin casă, apoi a luat lecții de canto. Pentru concurentă, muzica este un univers în care există doar ea împreună cu toate trăirile pe care le simte când interpretează vocal. Pe scena de la X Factor, Alexandra a cântat piesa "Am I The One" și a primit 3 DA.

"Ai energie, ai poftă de cântat", a spus Loredana, adăugând că ar trebui să mai dozeze intensitatea anumitor părți vocale.

De aceeași părere a fost și Ștefan Bănică, comentând:

"Ești o bombiță cu ceas".

Marian Vasilescu

Marian are 28 de ani și se ocupă cu muzica și actoria. Are o serie de colaborări cu trupa 5GANG, joacă în serialul DM de pe YouTube și a venit la X Factor pentru a-și cultiva talentul vocal. Marian a interpretat piesa lui John Lennon, "Imagine", și merge mai departe cu 3 DA.

"Ai o voce plină, caldă. Ai făcut ca acest cântec să sune altfel", a spus Loredana.

Ștefan și Delia au fost, la rândul lor, plăcut surprinși de varianta interpretată de concurent a cunoscutei piese.

Oana și George Indru

Oana și George sunt frați, au 28, respectiv 21 de ani și sunt originari din Timișoara. Cântă din copilărie, însă în urmă cu trei au început să abordeze această pasiune într-un mod mai profesionist. Oana cântă vocal și George o acompaniază cu chitara. Tânărul nu își dorea neapărat să facă dintr-un grup alături de sora lui, gândindu-se că a urcat pe scenă doar ca acompaniator.

Jurații au fost de părere că este dificil să jurizeze momentul în acest context și le-au sugerat celor doi că ar fi excepțională ideea de grup. George a fost convins atât de vorbele juraților, cât și de sora sa, astfel că cei doi merg direct în bootcamp cu 4 DA. Oana și George au interpretat piesa "Give In To Me".

Mihaela Condurache

Mihaela are 51 de ani, este originară din Galați, dar locuiește în București. A fost dintotdeauna pasionată de muzică, însă tatăl său a sfătuit-o să urmeze o carieră "sigură". Astfel că Mihaela a urmat cursurile Facultății de Drept și a devenit jurist. Cu toate acestea, muzica a rămas mereu prezentă, iar la un moment dat a ales să trăiască exclusiv din asta.

Mihaela a declarat că în 2007 l-a cunoscut pe Gheorghe Gheorghiu și a început să colaboreze cu el. De asemenea, susținea recitaluri pe terasa din Neptun. Pe scena de la X Factor, Mihaela a interpretat "She's Gone Out Of My Life" și a mers mai departe cu 3 DA.

"Ce țeavă ai, Mihaela! Ești foarte tare, ai o voce specială și o voce specială merită întotdeauna să fie recompensată cu un DA", a spus Loredana.

Ioana Cristodorescu

Ioana are 21 de ani și este studentă la UNARTE. Pe lângă muzică, tânăra este pasionată de pictură, lucrările sale impresionându-i pe jurați. Ioana a mărturisit că, pentru ea, muzica și pictura merg mână-n mână. Concurenta a interpretat piesa "Drinking In The Day" și a primit 3 DA.

"Eram convinsă că o să fie un moment special. Ai o aură special", a spus Delia.

Mattia Pedretti

Mattia are 31 de ani și este din Roma. Concurentul a început să cânte de la vârsta de 11 ani. A luat lecții de canto și a ajuns un muzician profesionist, câștigându-și traiul din această pasiune. Mattia a mărturisit că deși atuul său este tehnica vocală, speră să ajungă la sufletele publicului prin emoția și energia transmise.

Pe scena de la X Factor 2020, Mattia a cântat piesa lui Michael Jackson, "Don't Stop 'Til You Get Enough" și a primit 3 răspunsuri afirmative.

"Cam toată piesa a fost cântată în falsetto. Mi-ar fi plăcut să aud și altă emisie, însă momentul a fost unul grozav. Aproape că m-am îndrăgostit de tine", a comentat Delia.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de prima etapă a emisiunii sunt următorii: