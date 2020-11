INNA le-a făcut o surpriză fanilor pe 27 noiembrie, lansând noul album "Heartbreaker" pe YouTube. LP-ul va sosi şi pe reţelele de streaming începând cu 4 decembrie, iar cele 10 piese noi pot fi ascultate inclusiv în articol, mai jos. Sunt piese dansabile, cu influenţe EDM, cântate în engleză şi spaniolă.

"Heartbreaker" este un cadou pentru fani la final de toamnă. Noul album lansat de INNA pe YouTube include 10 piese noi. Teaserele cu privire la acest disc începuseră de ceva vreme, el fiind menţionat şi într-un episod de vlog în care INNA îi pregătea gogoşi Antoniei. Erau şi zvonuri că artistele ar fi înregistrat o piesă împreună, dar ea nu apre pe acest nou release. INNA a fost foarte activă în social media în ultima lună, postând o serie de vloguri care dezvăluiau aspecte din viaţa sa personală.

Am văzut cum artista şi-a surprins o prietenă cu o maşină roz, cum a dăruit tuturor instrumentiştilor din trupă sa noul iPhone 12, dar a fost şi un episod despre operaţii estetice. Seria de vloguri se numeşte "Dance Queen's House" şi într-un episod de la jumătatea lunii noiembrie iubitul Innei, rapperul Deliric i-a gătit o reţetă vegană. Am văzut şi imagini din vacanţa celor doi în Dubai şi momentul când muziciana s-a dat cu tiroliana, deşi era speriată să încerce acest lucru.

În 2020 INNA şi-a donat ziua de naştere către Hospice Casa Speranţei, iar în septembrie a lansat piesa "Read My Lips" în colaborare cu Farina, o artistă cameleonică din Columbia. Vlogurile care au tot apărut în noiembrie ne-au prezentat-o pe creatoarea de hituri compunând muzică la "Dance Queen's House", o casă spectaculoasă din afară Bucureştiului.

Playlist album "Heartbreaker":

Cele 10 piese rezultate compun tracklist-ul lui "Heartbreak":

Maza Jaja

Heartbreaker

One Reason

Flashbacks

Till Forever

You and I

Beautiful Lie

Gucci Balenciaga

Sunset Dinner

THICKY

Aceste melodii se vor găsi şi pe reţelele de streaming începând cu data de 4 noiembrie. Marele hit este single-ul "Heartbreaker", o melodie EDM-pop foarte catchy şi cu un refren care îţi rămâne în minte. Are multe sample-uri vocale remixate, uşoare influenţe orientale şi un sintetizator plin de melancolie. Pe INNA am văzut-o în acest an la singurul mare concert din Bucureşti, cel de la Romexpo, The Concert Drive IN, unde au mai urcat pe scenă şi Antonia, Irina Rimes şi Carla's Dreams.

La început de toamnă INNA a apărut pe ecranele noastre la emisiunea "Masked Singer România" pe PRO TV, unde a făcut parte din juriu. A jurizat alături de Codin Maticiuc, Ana Morodan şi Horia Brenciu. Mugur Mihăiescu a câştigat concursul în rolul Corbului.