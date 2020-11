X Factor 2020: Noi concurenți au urcat pe scenă în cea de-a 12-a rundă de audiții

Citește rezumatul ediției din 19 noiembrie a emisiunii X Factor. Află ce concurenți au impresionat cu interpretările lor și merg în etapa următoare a show-ului.

Seara de joi, 19 noiembrie, a adus o nouă porție de momente memorabile marca X Factor 2020. Au fost aduse în fața publicului voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Fiecare antrenor are disponibile 10 locuri în echipa sa.

Echipele de la X Factor România 2020 arată astfel:

Echipa Loredana: Adrian Petrache, Andrei Theodor, Robert Botezan, Arthur Horeanu, Denis Costea, David Adrian Ștefan, Iulian Selea

Echipa Delia: Otilia Gogu, Naomi Hedman, Alina Dincă, Sonia Mosca, Iulian Canaf, Kalon Rae, Lakeetra Knowles, Austin Hirth, Mehmet Dural

Echipa Florin Ristei: Super 4, Alfa Band, Oana & George Indru, Ioana & Diana Conta, Marian & Teodora

Echipa Ștefan Bănică: Ioana Ardelean, Andrada Precup, Oana Velea, Ana Paula Rada Pantea, Melania Cuc, Alexandra Sîrghi, Marta Verrecchia, Andreea Dobre, Andra Maria Barangă

Citește rezumatul ediției X Factor din 19 noiembrie:

Daria Pintilie

Daria are 15 ani și este originară din Piatra Neamț. Concurenta ia lecții de canto, a început să cânte la vioară de la vârsta de 5 ani, iar de la 7 ani cântă la saxofon. De asemenea, tânăra face parte dintr-un ansamblu folcloric. Daria a venit la X Factor alături de părinți, care sunt cei mai mari susținători ai săi. Adolescenta a umplut scena de energie cu interpretarea piesei "Survivor" și a primit 3 DA.

"Ai fost super tare. Pentru vârsta ta, ai un talent foarte mare. Cumva îmi amintești de mine. Și eu am început să cânt de foarte mică și sunt foarte fericită când văd atâtea tinere minunate, care au atâta curaj, relaxare și bucurie de a cânta", a spus Loredana.

Florin Ristei nu a ratat momentul de a-i aminti concurentei că poate să se alăture unui grup și implicit echipei sale. Din acest motiv, juratul i-a acordat votul de încredere. La fel și Loredana, și Delia. Bănică a ales să nu o primească direct în bootcamp-ul echipei sale, lăsând-o pe lista de așteptare.

Anne Laura Noupadja

Anne i-a cucerit pe jurați cu prezența și look-ul său. În vârstă de 28 de ani, concurenta este familiarizată cu industria muzicală, având două colaborări cu CRBL și DJ Project. După lansarea acestor piese, Anne a plecat în Franța pentru a-și termina studiile în economie și management, însă a revenit în țară pentru a continua cariera în muzică.

Concurenta a interpretat "Rumour Mill", însă nu i-a dat pe spate pe jurați. Cu toate acestea, cei patru s-au gândit că s-ar potrivi mai bine într-un grup.

"Cred că te-ai potrivi într-un grup. Îți zic părerea sinceră. Cred că te-ar ajuta pentru că dacă aveai cu cine să te completezi nu ți-ar fi fost așa de greu, nu-ți pierdeai suflul. Nu cred că poți străluci încă singură”, a spus Florin Ristei.

Anne Laura Noupadja se află pe lista de așteptare cu 3 DA.

Marian & Teodora

Marian și Teodora formează trupa Hello și este pentru a doua oară când cei doi vin împreună la X Factor, după ce au mai fost și în cel de-al cincilea sezon al emisiunii. Cei doi se cunosc de 12 ani și de un an și jumătate formează un cuplu.

Marian și Teodora i-au impresionat pe jurați cu o versiune specială a piesei "Billie Jean" a lui Michael Jackson și merg direct în bootcamp cu 4 DA.

"Așa se vine la o audiție. Vă potriviți perfect. Eu vă felicit pentru cum cântați împreună, dar și pentru dragostea voastră. V-ați găsit!", a comentat Loredana.

Karina Ștefan

Karina are 15 ani și vine din Giroc. Concurenta a debutat recent în cariera muzicală (în mod profesionist), având până acum o piesă lansată. Dorește să continue în acest fel și să devină celebră. Karina a interpretat piesa "If I Ain't Got You" și se află pe lista de așteptare cu 3 DA.

Florin Ristei a vrut să fie sigur că adolescenta va intra pe lista de așteptare, de unde el o poate selecta pentru un grup, și astfel a fost juratul ce i-a oferit un răspuns negativ:

"Cred că ai fi potrivită într-un grup de 3-4 fete de aceeași înălțime, de aceeași vârstă, un fel de Pussycat Dolls când erau în vremurile bune".

Virgil Marius Bob

Virgil Marius Bob are 50 de ani, este din județul Sălaj și a adus zâmbetul pe buzele audienței. Concurentul a interpretat o piesă pe care a compus-o în studenție și a fost imediat acompaniat de jurați, care au reținut refrenul piesei - "Refren! Nu mai beau". Virgil a primit 3 DA și se află pe lista de așteptare.

"Domnule Bobiță, v-ați gândit să lansați această piesă pe internet? E foarte simpatică piesa, are lipici", i-a spus Delia.

Andra Maria Barangă

Andra are 17 ani, este din Năvodari și provine dintr-o familie de lăutari. Cântă alături de părinți, unchi și bunici la diferite evenimente, iar muzica este marea sa pasiune. Pe scena de la X Factor, concurenta a interpretat piesa "Run To You" și a primit 4 DA.

Florin Ristei a apreciat prestația Andrei, însă nu s-a declarat convins că este potrivită pentru X Factor. Cu toate acestea, discursul lui Ștefan Bănică l-a convins pe Ristei să îi dea votul de încredere.

"A fost o mare performanță. Tu ești la un nivel vocal de performanță. Ești un diamant neșlefuit. Ceea ce ai făcut tu pe scenă este un act artistic demn de luat în seamă și mă bucur enorm că ai 17 ani și ești în echipa mea”, a comentat Ștefan Bănică.

Silvia Mitrache

Silvia a fost cu siguranță apariția serii. Concurenta în vârstă de 61 de ani i-a cucerit pe jurați cu ținuta curajoasă, energia debordantă și vocea puternică. Silvia este originară din Craiova, dar de 30 de ani este stabilită în Italia. Silvia nu este străină de lumea muzicală. A cântat în spectacole cu nume mari ale muzicii românești precum Margareta Pâslaru, Mirabela Dauer sau Angela Similea, dar și pe scene internaționale, în țări ca Franța, Germania sau Italia.

La X Factor, Silvia a interpretat piesa "The Best" și a primit 3 DA de la Ștefan, Loredana și Delia.

"Silvia, ești artistă. Și se simte asta. De la felul în care te miști, te îmbraci. Îți mulțumim pentru <<The Best>>", a spus Loredana.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de prima etapă a emisiunii sunt următorii: