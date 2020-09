X Factor România 2020: Ce momente au impresionat jurații în primul episod al emisiunii

Sub motto-ul "de neoprit", X Factor România a revenit toamna aceasta în grila Antena 1. Cel de-al nouălea sezon al emisiunii a avut premiera pe 11 septembrie 2020. Te invităm să citești rezumatul episodului.

După un 2019 fără X Factor, emisiunea de talente a revenit în grila de programe a postului Antena 1. Cu câteva surprize, însă. Noul juriu al show-ului îi are acum în componență pe Ștefan Bănică, Delia, Florin Ristei și Loredana. Iar cei patru au fost la înălțime în prima seară a emisiunii. Nici concurenții nu s-au lăsat mai prejos și au adus pe scenă momente muzicale mai mult decât interesante.

Reguli X Factor 2020

Odată cu schimbarea juriului, ediția X Factor 2020 a venit cu noi reguli. Jurații au aflat de la început de care categorie se vor ocupa. Astfel, Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

De asemenea, fiecare jurat are disponibile 10 locuri în echipa sa. Concurenții care primesc 3 DA rămân în concurs și sunt puși pe o listă de așteptare, iar cei care primesc 4 DA merg direct în bootcamp.

8 concurenți au impresionat și merg mai departe

Concurenți dezinvolți, carismatici și cu voci remarcabile au urcat pe scenă. Și-au lăsat emoțiile în culise, au urcat pe scenă hotărâți să uimească jurații și să treacă în etapa următoare a competiției.

Ioana Ardelean

Ioana are 20 de ani și este originară din Oradea. Fire artistică de mică, tânăra și-a câștigat primii bani din muzică, cântând la o nuntă. Acesta este și visul său, de altfel, să profeseze în domeniul de care este atât de îndrăgostită. Ioana a venit la audiții însoțită de iubit și a impresionat jurații din momentul în care a pășit pe scenă. Cei patru nu au putut să nu remarce frumusețea concurentei. Ioana a interpretat piesa "Still In Love" (Thirdstory ft. Eryn Allen Kane) și a primit 4 DA.

"Cânți foarte bine, ai farmec, ești frumoasă, ești armonioasă, ești ceea ce se cheamă acum în 2020 posibilul X Factor", a comentat Ștefan Bănică.

Loredana a fost, de asemenea, cucerită de momentul Ioanei, fiind de părere că tânăra este "numai bună de X Factor".

Simțindu-se amenințat de faptul că Ioana ar putea merge în echipa lui Ștefan, Florin Ristei a pus în aplicare o strategie serioasă. Acesta i-a propus să facă parte dintr-un grup. Replica lui Ștefan nu a întârziat să apară:

"Iubita mea, tu nu ești de grup".

Chiar dacă a existat o "ciondăneală" între bărbații din juriu, deznodământul a fost unul fericit. Ioana a primit 4 DA și merge direct în bootcamp.

Vlad Moigrădeanu și Vlad Erdei

Cei doi Vlad sunt originari din Timișoara și prieteni de 12 ani. Deși nu au studii muzicale, iubesc să cânte și sunt vedetele serilor de karaoke. Cei doi au venit împreună la X Factor ca să-și încerce norocul. Primul care a urcat pe scenă a fost Vlad Moigrădeanu. Concurentul a ridicat publicul în picioare cu piesa rock'n'roll "Blue Suede Shoes".

"Ai avut această energie specifică rock'n'roll-ului. Răspunsul meu e DA!", i-a spus Ștefan Bănică concurentului.

Ceilalți jurați nu au fost impresionați de interpretarea lui Vlad și, din păcate nu a trecut mai departe. Momentan.

A urmat cel de-al doilea Vlad. Vlad Erdei, pe numele complet, acesta a interpretat "Something About The Way You Look Tonight". Florin Ristei i-a oprit interpretarea și i-a propus să cânte o melodie împreună cu Vlad Moigrădeanu.

Duo-ul a cântat "Don't Let the Sun Go Down on Me" (Elton John & Geoge Michael), iar jurații au fost impresionați. Cei patru au fost de părere că momentul a fost mai închegat decât interpretările solo. Cei doi Vlad au primit 3 DA ca grup și un NU din partea lui Florin.

Lavinia Jitaru

Lavinia are 16 ani și este din Suceava. Concurenta a cucerit juriul interpretând vocal și la pian piesa "Mercy on Me" (Christina Aguilera). Delia a putut observa talentul tinerei, menționând că poate face niște lucruri fenomenale cu vocea.

"Ai avut o stare foarte bună. Într-un cuvânt ai fost excelentă", a spus Ștefan Bănică.

Florin, Delia și Loredana i-au acordat Laviniei votul de încredere. Ștefan și-a rezervat dreptul de a judeca la rece prestația concurentei și i-a dat un NU.

Florin Doleanu

În vârstă de 34 de ani, Florin lucrează ca șofer în afară. Concurentul a interpretat o melodie rap, compusă de el. "Călător prin Europa" ilustrează drama prin care șoferii de tir trec de fiecare dată când se despart de cei dragi. Jurații au fost mișcați de mesajul piesei. Florin a luat 3 DA de la Florin, Loredana și Ștefan.

Bianca Ionescu

Bianca are 17 ani, este din București și iubitoare de Instagram și TikTok. Concurenta a urcat plină de încredere pe scenă, chiar puțin arogantă în opinia lui Ristei. Tânăra a ales să interpreteze "Hello" (Adele), însă după câteva momente de la debutul melodiei, a fost oprită de Ștefan. Juratul a observat că Bianca a falsat și i-a propus să cânte altă melodie. Deși inițial a refuzat, Bianca a decis, în cele din urmă, să cânte "You Don't Do It For Me Anymore" (Demi Lovato).

A doua piesă a pus-o în valoare pe tânără, au fost de părere jurații. Ba chiar și-au schimbat prima impresie, putând observa că Bianca este o fată foarte sensibilă ce reușește să transmită emoție. Concurenta a primit 3 DA (Ristei, Delia și Loredana).

Adrian Petrache

Cu energie, bună dispoziție și un talent al povestirii, Adrian le-a făcut o surpriză plăcută juraților. Are 22 de ani și este student la Facultatea de Drept, însă marea sa pasiune este muzica. Vocea și chitara sunt combinația câștigătoare, după părerea lui Adrian, și, văzând prestația de la X Factor, are dreptate.

Adrian provine dintr-o familie de muzicieni. Toate rudele sale cântă, dar cel mai sonor nume din familie este al unchiului său - Florin Salam. La X Factor, concurentul a interpretat "Hard Times" (Ray Charles) și a mers direct în bootcamp cu 4 DA.

Giulian Ioan

Giulian are 34 de ani și este frizer. Concurentul le-a ridicat juratelor nivelul de energie cu piesa "Sway". Delia i-a acordat un DA, în semn de glumă, însă gestul s-a întors împotriva sa. Ștefan și Loredana au spus la rândul lor DA, Delia riscând să îl aibă pe Giulian în echipă. A salvat-o Ristei care a spus NU. Cu toate acestea, Giulian rămâne în competiție, pe lista de așteptare.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de prima etapă a emisiunii sunt următorii:

Radu Brescan, inginerul de comunicații care a interpretat "Feeling Good" (Michael Buble).

Romanița Duminică, concurenta de 33 de ani ce a cântat o piesă proprie.

Marius Amariei - cântărețul de 34 de ani care a adus pe scenă o explozie de energie.

Alexandra Țiuleanu - profesoara de vioară care a interpretat "I Have Nothing" (Whitney Houston).

Momentul emoționant oferit și primit din suflet, fără o continuare în show-ul X Factor 2020

Prima seară a emisiunii s-a încheiat cu un moment ce a adus lacrimi în ochii juraților. Pe scenă a urcat Jeni Ion, o frumoasă și grațioasă tânără de 33 ani. Din păcate, Jeni și-a pierdut auzul la vârsta de 9 luni din cauza unei erori medicale. Cu toate acestea, a venit la emisiune pentru a transmite un mesaj puternic, acela că surditatea nu e de condamnat și că orice îți propui poate fi dobândit. Jeni a interpretat prin limbajul semnelor melodia "Cuvinte" de la Crush și Alexandra Ungureanu.