Alexandra Sîrghi a adus emoția pe scena de la X Factor 2020 - VIDEO

Pe scena de la X Factor se aud atât voci puternice, cât și povești emoționante de viață. Alexandra Sîrghi le-a bifat pe amândouă, cucerind jurații cu momentul său impresionant.

Alexandra este originară din Galați și are 18 ani. Tânăra a revenit la X Factor după ce în urmă cu patru ani își mai încercase o dată norocul. Între timp, concurenta s-a maturizat atât fizic, cât și muzical, iar decizia de a se întoarce pe scenă a fost una foarte fericită. Concurenta a interpretat "I Don't Think About You" (Kelly Clarkson) și i-a cucerit pe jurați.

Puterea cu care o fată atât de tânăra a putut să transmită emoția melodiei i-a intrigat pe Florin, Delia, Loredana și Ștefan. Alexandra a menționat că piesa aleasă îi amintește de mama sa, care s-a stins din viață în urmă cu șase luni. Jurații au înțeles atunci că drama concurentei a fost transpusă în muzică și în capacitatea de a-și plânge durerea prin voce.

"Spectaculos! Iată, X Factor ne demonstrează că revine în forță. Ai fost senzațională!", a declarat Ștefan Bănică.

Momentul Alexandrei a fost și pe placul Deliei, aceasta spunând:

"Ai starea care trebuie, ai toate ingredientele pe care trebuie să le aibă un câștigător de X Factor".

Alexandra Sîrghi a primit 4 DA și merge direct în bootcamp, în echipa lui Ștefan Bănică.

VIDEO: Alexandra Sîrghi la audițiile de la X Factor 2020