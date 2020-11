X Factor 2020: Concurentele care l-au convins pe Ștefan Bănică că merită să treacă de bootcamp

Ștefan Bănică și concurentele sale au fost protagoniștii celui de-al doilea episod de bootcamp. Interpretări emoționante, momente pline de energie, zâmbete și lacrimi au fost doar câteva elemente dintr-o seară complexă de vineri.

Ștefan Bănică antrenează concurentele cu vârsta sub 24 de ani. Cele 10 tinere s-au luptat pentru a ocupa unul dintre cele trei scaune care le asigură poziția în etapa următoare. În această seară, doar părerea lui Ștefan a fost decisivă, comentariile celorlalți jurați fiind doar consultative.

Nouă concurente au ajuns în bootcamp după ce la audiții au primit 4 DA, în timp ce Marina Vlad a fost aleasă de Ștefan de pe lista de așteptare. Însă doar trei au mers mai departe în lupta către marele trofeu X Factor 2020, și acestea sunt Alexandra Sîrghi, Ioana Ardelean și Andrada Precup.

Cum s-au descurcat cele trei concurente în bootcamp?

Alexandra a revenit la X Factor după ce în urmă cu patru ani își mai încercase o dată norocul. Iar de data aceasta, tânăra vrea să demonstreze că are o voce incredibilă ce merită să ajungă cât mai departe în competiție. La audiții, Alexandra i-a impresionat pe jurați și a primit 4 DA. În bootcamp și-a depășit momentul de la audiții și i-a dat pe spate pe cei patru artiști. Evident, Alexandra a ocupat unul dintre scaune.

Concurenta a ales să interpreteze "Love On Top", o partitură extrem de dificilă. Alexandra s-a și mișcat, iar momentul său a fost unul complet.

"Ai reușit o performanță! Felicitări! Cred că va fi genul ăla de moment viral pe YouTube", a spus Delia.

Bănică a felicitat-o pe Alexandra pentru că a evoluat comparativ cu repetițiile.

"Ai fost ca Simona Halep la Roland Garros", a conchis Bănică.

Ioana Ardelean

Ioana a interpretat piesa lui Sam Smith, "I'm Not The Only One". Concurenta a cântat corect și calitățile vocii ei au putut fi observate, însă Loredana și Florin au fost de părere că a lipsit emoția.

"Ești foarte frumoasă, ai cântat corect, ai zâmbit, dar ai rămas într-o zonă superficială ca emoție, ca transmitere", a spus Loredana.

Delia a încurajat-o pe Ioana, spunându-i că aspectul și vocea îi vor aduce succes în viitor, indiferent de parcursul său în competiția X Factor.

"Extrem de frumușică și de talentată. Emani o energie pozitivă. Zâmbetul tău pentru televiziune face cât un punct de rating de fiecare dată când deschizi gura", a spus Ștefan Bănică.

Juratul a decis să-i ofere Ioanei un loc pe scaun. Cum toate erau deja ocupate, juratul a fost nevoie să renunțe la una dintre cele trei fete deja așezate. A fost vorba despre Marina Vlad.

Andrada Precup

Andrada a fost ultima concurentă a serii și a avut un moment remarcabil. Concurenta l-a emoționat până la lacrimi pe Ștefan Bănică cu melodia "Lie Ciocârlie" într-o manieră proprie, care i-a lăsat pe jurați fără cuvinte. Ștefan Bănică a avut lacrimi în ochi în momentul interpretării, dar și când i-a dat fericita veste că va ocupa un loc pe unul dintre cele trei scaune.

"Ce ai făcut tu în momentul ăsta e mai mult decât o demonstrație, în afară că e o evoluție imensă din ce am văzut, de la audiții până acum. Asta este o piesă-școală, pe care ar trebui să o studieze după varianta ta foarte mulți muzicieni, pentru că ai îmbinat clasic cu blues, cu pentatonic, și cu un control al vocii pe care eu nu credeam că îl ai. Eu nu numai că ți-aș da un scaun, dar eu cred că tu trebuie să câștigi X Factor anul ăsta", a spus Florin Ristei.

Ștefan Bănică a avut la rândul său cuvinte de laudă la adresa interpretării Andradei. Cu ochii în lacrimi, ipostază în care juratul nu a mai fost văzut până acum la X Factor, acesta a spus:

"E extraordinar! Mi se întâmplă rar ca cineva să mă facă să mă emoționez atât de tare! E o capacitate rară să transmiți așa ceva. E dincolo de concurs. Ești excepțională!"

Andrada este nevăzătoare din cauza faptului că a fost născută prematur. Acest lucru nu a făcut-o decât să devină un om mai bun și mai frumos, iar energia pe care o transmite să fie de milioane. Iar Ștefan Bănică a observat acest lucru:

"Dumnezeu ți-a luat pe de-o parte și ți-a redat pe altă parte pentru că auzul tău este perfect. Ce ai făcut de una singură, fără niciun instrument…Băi, este...nu știu, eu sunt încă șocat".

Pentru că cele trei scaune erau deja ocupate, Ștefan Bănică a trebuit să renunțe la una dintre cele trei concurente. Cea pe care Ștefan Bănică a decis să o ridice de pe scaun a fost Oana Velea.