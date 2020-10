X Factor România 2020: Află ce concurenți au trecut mai departe după cea de-a cincea rundă de audiții

Citește rezumatul ediției din 9 octombrie a emisiunii X Factor. Află ce concurenți au impresionat cu interpretările lor și ce momente savuroase au creat jurații.

A cincea ediție de X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Fiecare antrenor are disponibile 10 locuri în echipa sa.

Echipele de la X Factor România 2020 arată astfel:

Echipa Loredana: Adrian Petrache, Andrei Theodor, Robert Botezan, Arthur Horeanu

Echipa Delia: Otilia Gogu, Naomi Hedman, Alina Dincă, Sonia Mosca

Echipa Florin Ristei: Super 4, Alfa Band

Echipa Ștefan Bănică: Ioana Ardelean, Andrada Precup, Oana Velea, Ana Paula Rada Pantea, Melania Cuc

Citește rezumatul ediției X Factor din 9 octombrie:

Bogdan Mureșan

Nici că se putea un start al serii mai potrivit. Bogdan a impresionat cu o tehnică impecabilă interpretând o piesă proprie de metal. Concurentul are 23 de ani, este originar din Arad și studiază designul. Pasiunea pentru muzică a luat naștere la vârsta de 14 ani, când a primit cadou o chitară acustică. În liceu, a pus bazele unei trupe de cover-uri, apoi a format o nouă formație intitulată Diluvian Collapse.

"Pe filonul tău, ești acolo. Bravo, de la mine ai un DA!", a spus Ștefan Bănică.

Bogdan este pe lista de așteptare cu 3 DA primiți de la Florin, Delia și Ștefan.

Mario Rosini

Mario are 56 de ani și vine din Bari, Italia. A luat contact cu muzica încă din copilărie, cântând în corul bisericii. Apoi a început să cânte alături de fratele său, iar pasiunea a fost fructificată prin studii muzicale. În 2004, concurentul a ocupat locul 2 la Festivalul de la Sanremo și în prezent este profesor la Conservator. Mario a mărturisit că principalul motiv pentru care a venit la X Factor este să emoționeze publicului. Mario a interpretat piesa "L'infinità" și i-a cucerit pe jurați cu sensibilitatea sa.

"Sunt impresionat să aud un asemenea moment la X Factor. Mi-a mers la suflet", a comentat Ștefan.

Florin Ristei a putut observa că Mario este pasionat de muzică, însă nu l-a considerat potrivit pentru acest tip de competiție. Juratul a fost singurul care a spus NU. Prin urmare, Mario Rosini se află pe lista de așteptare.

Cristian Cadar (Chriss Casper)

În vârstă de 32 de ani, Chriss Casper este un fusion rap artist și compozitor. Își descrie muzica ca fiind una internațională și a venit la X Factor pentru a arăta ce știe și a-i cuceri pe jurați. La prima vedere, cei patru au fost plăcut surprinși de prezența și de vibe-ul concurentului. Însă de îndată ce a început să cânte propria melodie, "Lil Paris", jurații și-au dat seama că tânărul este făcut să fie pe scenă.

"M-am simțit că sunt la un concert. Ești foarte tare, omule!", a spus Ștefan.

Chriss a primit 3 DA de la Ștefan, Florin și Loredana, cea din urmă exprimând:

"Îmi pare bine că ai venit aici, că ai venit pe hipstereală".

Melania Cuc

Melania are 18 ani și este originară din Arad. Fire ambițioasă, concurenta a decis să urmeze calea muzicii în ciuda părinților care au sfătuit-o să-și aleagă o altă meserie. Melania a interpretat melodia "Never Enough" și i-a impresionat pe jurați atât cu vocea puternică, cât și cu forța prin care a transmis emoția. Melania a mărturisit că mesajul piesei are o adevărată însemnătate pentru ea. Nu s-a simțit niciodată suficient de bună și a fost mereu demoralizată de anumite vorbe spuse de profesorii săi.

"Îți mulțumesc pentru că am asistat, după perioada de pandemie, la primul concert în care am fost spectator, iar tu ai fost artist. Și pentru asta îți mulțumesc frumos!, a spus Ștefan Bănică.

Maria Andraș

Maria are 18 ani și este din Sfântu Gheorghe. Concurenta a mărturisit că X Factor reprezintă primul eveniment important în ceea ce privește muzica. Cu toate acestea, Maria a reușit să îi impresioneze pe jurați cu piesa "Talking To The Moon", și să meargă mai departe cu 3 DA.

"Te-ai descurcat foarte bine. Ai transmis emoție, potențialul tău este mare", a comentat Ștefan Bănică.

Arthur Horeanu

Concurentul de 15 ani a fost un adevărat personaj. Arthur este pasionat de povești, de aici provenind și inspirația pentru muzică. Cântă, compune și are o trupa intitulată Arthur in Neverland. Pe scena de la X Factor, concurentul a avut o apariție ce le-a adus juraților aminte de Willy Wonka, îndrăgitul personaj din "Charlie și fabrica de ciocolată". Arthur a cântat "Don't Want to Be" și a fost trimis direct în bootcamp cu 4 DA.

"Ai avut cea mai bună energie și atitudine", a spus Delia.

Sonia Mosca

Sonia a încheiat cea de-a cincea ediție X Factor în cel mai frumos mod. Concurenta este originară din Napoli și a venit în România să câștige marele trofeu al emisiunii. Și având în vedere momentul creat în seara de 9 octombrie, putem spune că are șanse uriașe de izbândă. Pasiunea Soniei pentru muzică a luat naștere din copilărie, tatăl său fiind basist, iar mama cântăreață.

Sonia are în spate experiența unor show-uri de talente, dezvăluind că a obținut primul loc în cadrul emisiunii "All Together Now". Pe scena de la X Factor, tânăra a interpretat "And I Am Telling You I'm Not Going" și a ridicat jurații în picioare.

"Mama mea, mi-a spart creierii-n două", a exclamat Florin Ristei.

Florin, Delia, Loredana și Ștefan au fost atât de încântați de Sonia încât i-au mai cerut să cânte o melodie. "Disco Inferno" a încheiat apoteotic seara, iar Sonia merge direct în bootcamp cu 4 DA!

Ceilalți concurenți care nu au trecut de această etapă a emisiunii sunt următorii: