X Factor 2020: Citește rezumatul celei de-a șasea ediții a emisiunii

Citește rezumatul ediției din 16 octombrie a emisiunii X Factor. Află ce concurenți au impresionat cu interpretările lor și ce momente savuroase au creat jurații.

A șasea ediție de X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Fiecare antrenor are disponibile 10 locuri în echipa sa.

Echipele de la X Factor România 2020 arată astfel:

Echipa Loredana: Adrian Petrache, Andrei Theodor, Robert Botezan, Arthur Horeanu, Denis Costea

Echipa Delia: Otilia Gogu, Naomi Hedman, Alina Dincă, Sonia Mosca

Echipa Florin Ristei: Super 4, Alfa Band

Echipa Ștefan Bănică: Ioana Ardelean, Andrada Precup, Oana Velea, Ana Paula Rada Pantea, Melania Cuc, Alexandra Sîrghi

Citește rezumatul ediției X Factor din 16 octombrie:

Denis Costea

Bucuria muzicii a fost adusă în fața publicului de adolescentul în vârstă de 14 ani. Denis a menționat că moștenește talentul pentru artă de la părinții săi care sunt dansatori. Concurentul este originar din Zizin și este elev la liceul de muzică. Cântă vocal, dar și la clarinet și saxofon, considerând că un artist complet trebuie să fie pasionat de cât mai multe instrumente muzicale.

Din clipa în care a urcat pe scenă, Denis i-a impresionat pe jurați, Ștefan Bănică spunând că un puști cu saxofon trebuie aplaudat. Concurentul a interpretat piesa "Cruisin' for a Bruisin" și a primit 4 DA!

"Ești în contrast cu generația ta și mi se pare bine. Există speranță", a comentat Delia.

Florin Ristei a fost, de asemenea, surprins plăcut de prestație lui Denis, spunându-i că audiția de la X Factor i-ar putea schimba viața.

Marina Vlad

Marina este din Craiova și are 22 de ani. La audițiile de la X Factor a venit însoțită de mamă și iubit și vede în acest show o oportunitate de a se afirma și de a se dezvolta pe plan muzical. Apariția seducătoare a concurentei, accentuată de o ținută mulată i-a cucerit de la prima vedere pe jurați. Totuși, nici vocea Marinei nu a fost mai prejos. Tânăra a cântat piesa "Fallin" și a primit 3 DA, de la Florin, Loredana și Ștefan.

Liviu Panait

Liviu a luat viața în piept de la vârsta de 16 ani. Atunci și-a început cariera de muzicant pe stradă și a început să călătorească. De trei ani locuiește în Belgia și a venit la X Factor nu doar să cânte, ci și să transmită un mesaj. Liviu este homosexual și a ales să vorbească deschis despre această orientare și despre suferințele prin care a trecut din cauza oamenilor din jur. Povestea sa de viață a ajuns la inimile juraților, dar și vocea sa caldă.

Liviu a interpretat piesa "Stay" și se află pe listă de așteptare cu 3 DA, primiți de la Florin, Delia și Loredana.

"Timbrul tău e absolut unic", a spus Loredana, menționând că își dorește să-l mai audă.

Anna Turrei

Actriță și cântăreață, Anna are 24 de ani și este din Milano. Concurenta își dorește să aibă o serie de experiențe muzicale internaționale, acesta fiind motivul pentru care a urcat pe scena de la X Factor România 2020. Tânăra a interpretat piesa "Black Widow și a mers mai departe cu 3 DA, oferiți de Ștefan, Loredana și Florin Ristei.

Tania Rodriguez

Tania a fost o prezență exotică pe scena de la X Factor. Concurenta este originară din Peru și are 41 de ani. Aceasta a declarat că muzica este o parte importantă din viață ei, iar visul său este să fie pe scenă. Tania a cântat o compoziție proprie latino, iar mișcările de dans au completat frumos momentul.

"Din punct de vedere artistic, pentru mine a fost show total", a declarat Ștefan Bănică.

Pentru moment, Tania se află pe lista de așteptare cu 3 DA, de la Florin, Delia și Loredana.

Andreea Fabri

Andreea a adus energia pe scenă cu piesa "She Taught Me To Yodel!". Concurenta are 16 ani și a venit la concursul muzical împreună cu părinții, aceștia fiind și cei mai mari susținători ai săi.

"În acest corp al tău există un instrument extraordinar", a spus Delia.

Interpretarea Andreei i-a cucerit pe Florin, Delia și Loredana, aceștia fiind cei care i-au dat concurentei răspunsul afirmativ.

Ana Maria Ioana

Ana Maria are 20 de ani și este din Sibiu. Deși are o înfățișare mai băiețoasă, aspect observat de Ștefan Bănică, concurenta a menționat că în realitate este o fată foarte timidă. Ana Maria nu este străină de concursurile muzicale, în trecut participând și la Vocea României. La cel de-al nouălea sezon X Factor România, concurenta a ales să interpreteze piesa "I'll Take Care Of You" (Beth Hart).

"Ai o prezență mișto pe scenă", a comentat Florin Ristei.

Delia a apreciat timbrul și răgușeala tinerei, însă a considerat că mai trebuie să lucreze. Cu toate acestea, jurata i-a oferit un DA, alături de Ștefan și Loredana.

Alexandra Sîrghi

Alexandra a revenit la X Factor după ce în urmă cu patru ani își mai încercase o dată norocul. Între timp, concurenta s-a maturizat atât fizic, cât și muzical, iar decizia de a se întoarce pe scenă a fost una foarte fericită. Concurenta a interpretat "I Don't Think About You" (Kelly Clarkson) și merge direct în bootcamp cu 4 DA!

"Spectaculos! Iată, X Factor ne demonstrează că revine în forță. Ai fost senzațională!", a declarat Ștefan Bănică.

Momentul Alexandrei a fost și pe placul Deliei, aceasta spunând:

"Ai starea care trebuie, ai toate ingredientele pe care trebuie să le aibă un câștigător de X Factor".

Ceilalți concurenți care nu au trecut de această etapă a emisiunii sunt următorii: