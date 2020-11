S-a dat startul eliminărilor de la X Factor 2020; citește rezumatul primului episod de bootcamp

După 13 runde de audiții, concurenții selectați au intrat într-o nouă etapă a show-ului. Bootcamp-ul înseamnă demonstrarea încă o dată a talentului vocal și încercarea de a rămâne în competiție.

Seara de joi, 26 noiembrie, i-a adus pe scenă pe băieții din echipa Loredanei. Aceasta antrenează concurenții cu vârsta sub 24 de ani. Cei 10 concurenți s-au luptat pentru a ocupa unul dintre cele trei scaune care le asigură poziția în etapa următoare. În această seară, doar părerea Loredanei a fost decisivă, comentariile celorlalți jurați fiind doar consultative.

Opt concurenți au ajuns în bootcamp după ce la audiții au primit 4 DA, în timp ce doi dintre aceștia (Gabi Gruici - Kashy și Liviu Panait) au fost aleși de Loredana de pe lista de așteptare.

Citește rezumatul ediției X Factor din 26 noiembrie:

Theodor Andrei

Prima rundă de bootcamp a fost deschisă de Theodor Andrei, tânărul care îi impresiona pe jurați în cel de-al treilea episod de audiții. Concurentul a declarat că dorește ca în fiecare etapă să arate o nouă fațetă a vocii sale. La bootcamp, concurentul a interpretat piesa "That’s How You Write A Song" și a umplut scena.

"Nu știu dacă piesa te-a pus în valoare din punct de vedere muzical", a fost de părere Florin, menționând însă că s-a bucurat de energia transmisă de concurent.

Și Bănică a fost încântat de momentul lui Theodor:

"Ai avut o prestație scenică vie, a fost energizant, a fost ca la un concert".

Loredana a decis să-i ofere unul dintre cele trei scaune.

David Adrian Ștefan

David este cel mai tânăr concurent din competiție, dar reușește să demonstreze că vocea sa este uriașă. În bootcamp, David a cântat melodia "Like I'm Gonna Lose You" și a primit un loc pe scaun. Deși comentariile celorlalți jurați (Ștefan, Delia și Florin) au fost consultative, aceștia nu s-au abținut din a-l lăuda pe puști:

"Ești foarte fresh. Ești foarte bun ca voce. Posibilitățile sunt huge și ai merita un scaun", a spus Delia.

Gabi Gruici (Kashy)

Kashy este unul dintre concurenții pe care Loredana i-a selectat din lista de așteptare, făcând astfel posibilă apariția lui în etapa de bootcamp. Deși a urcat pe scenă plin de emoții, Kashy a creat un adevărat show rock cu piesa "Stairway To Heaven".

Delia nu s-a arătat încântată de interpretarea concurentului:

"Mamă, mamă, ce s-a întâmplat? Foarte interesant...Mi s-a părut că a fost cam jucat".

În asentiment cu Delia a fost și Florin Ristei, juratul fiind de părere că piesa a fost lipsită de nuanțe, iar Kashy nu ar merita un loc pe scaun.

Cu toate acestea, Loredana i-a mai dat un vot de încredere și, prin urmare, un loc pe mult doritul scaun.

Liviu Panait

Liviu a adus emoție pe scena de la X Factor și în cadrul audițiile, dar și în bootcamp. În momentul în care Liviu a pășit pe scenă, toate cele trei scaune erau ocupate, iar dacă Loredana ar fi decis ca el să meargă mai departe, unul dintre cei care ocupau scaunele ar fi trebuit să se ridice. Concurentul a interpretat melodia "I'll Never Love Again", dedicându-i momentul soțului său.

Interpretarea sa a avut o serie de scăpări și Liviu NU a primit un loc pe scaun. Loredana a ținut să îi transmită concurentului că a reușit să se depășească, chiar dacă nu o să treacă mai departe în competiție.

Denis Costea

Concurentul de 14 ani a creat un adevărat show cu piesa "I'm Still Standing". A cântat, a dansat și i-a cucerit pe jurați cu energia sa. Cu toate acestea, Loredana NU i-a oferit un loc pe scaun.

"Mie mi-a plăcut de tine și îmi place de tine, dar din păcate în seara asta nu pot să-ți dau un scaun", a menționat Loredana.

Delia a ținut să aprecieze energia și atitudinea lui Denis, deși la capitolul voce a fost de părere că tânărul nu a strălucit.

"Ai o energie foarte bună. Te miști foarte bine. Mi se pare că tu pe piesa asta nu ai strălucit vocal. Din punctul meu de vedere, strict vocal, n-aș ridica pe cineva de pe scaun".

Iulian Selea

Iulian continuă să impresioneze cu vocea sa. La audiții a primit 4 DA, iar la bootcamp i-a făcut pe jurați să se ridice în picioare după momentul muzical. Concurentul a interpretat dificila piesă a lui Sam Smith, "Writting's On The Wall".

"Primul moment la care trebuie să recunosc că s-a ridicat părul pe mine. E un semn că a fost foarte bine. Dacă nu v-a fost frică până acum, eu zic că e momentul să vă fie frică. N-am ce să comentez mai mult - moment bine pregătit, ești sigur pe tine, ai studiat bine piesa, ai și transmis-o, ai și cântat-o în stilul tău. Știi ce faci și da, cu siguranță nu numai că meriți un scaun acolo, te văd ajuns la Loredana în finală", a spus Florin Ristei.

Cu fiecare notă cântată devenea din ce în ce mai clar că Iulian va da la o parte un concurent și îi va ocupa locul pe scaun. Așa s-a și întâmplat. Theodor Andrei a fost cel pe care Loredana a decis să-l ridice de pe scaun, în favoarea lui Iulian Selea.

Arthur Horeanu

După ce în audiții a fost ca argintul viu, în bootcamp, Arthur a vrut să demonstreze că poate fi și sensibil. Concurentul a interpretat piesa "Mama, I'm coming home", dar a avut mici scăpări care au fost taxate de Ștefan Bănică:

"A fost fals de multe ori. La un moment dat m-ai pierdut. La nivelul ăsta în bootcamp n-am voie să aud așa ceva. Eu nu știu dacă ți-aș da un scaun pentru prestația auzită astăzi".

Deși Loredana i-a apreciat calitățile lui Arthur, nu a renunțat la un alt concurent pentru a-i face loc pe scaun.

Eden Loren

Eden Loren a creat un moment special pe scena X Factor. Italianul a interpretat piesa "Who Wants To Live Forever", într-o manieră ușor belcanto. Ristei a fost de părere că aceasta este zona de confort a lui Eden, nefiind impresionat de moment.

Loredana a avut cuvinte de laudă la adresa lui Eden, jurata oferindu-i și un loc pe scaun. Eden l-a înlocuit pe Kashy.

"Mi se pare foarte interesant să abordezi o partitură Freddie Mercury, cântând-o în acest stil belcanto pop. Pentru că, vreau să fac o mică corecție, nu este operitistic. E un stil foarte modern [...]. Ai o voce adevărată, ai o voce specială, unică în acest concurs. Ai reușit să faci acest cântec al tău și să nu mă gândesc la Freddie Mercury. E foarte greu să cânți o partitură de-a lui pentru că toată lumea te compară cu Freddie. Dar tu, cântând în acest stil, ai reușit să ieși din orice comparație".

Adrian Petrache

Adrian nu a avut o seară prea fericită. Pe lângă un eveniment tragic din familie, cu puțin timp înainte să urce pe scenă, lui Adrian i s-a stricat chitara. Aceste lucruri și-au lăsat amprenta asupra concurentului, starea sa de spirit nefiind la cote înalte. Cu toate acestea, Adrian a urcat pe scenă și a dat tot ce avea mai bun. A interpretat piesa lui Steve Wonder, "Superstition". Ultima parte a melodiei a fost modificată și dedicată unchiului său, Nelu Stoian, care a decedat recent.

Ștefan Bănică și Florin Ristei l-au criticat pe Adrian pentru că nu și-a ascuns starea de tristețe, fiind de părere că probleme ar trebui lăsate în culise. Delia și Loredana nu au fost de acord.

"Ești uman. Nu ești robot. Mi se pare că a fost bine pe improvizație. Mie mi-a plăcut", a comentat Delia.

Loredana a apreciat autenticitatea și sinceritatea lui Adrian. Jurata a decis să-l ridice de pe scaun pe David în favoarea lui Adrian.

Robert Botezan

Robert a venit cu o interpretare specială în bootcamp-ul de la X Factor. Concurentul a interpretat piesa "Epilog". Vocea puternică și gesturile actoricești au creat un moment complex, ce i-a impresionat pe jurați.

"Doamne, deci ai fost...Ar fi o pierdere să nu rămâi. Ești extrem de sensibil în anumite lucruri pe care le faci cu vocea. Ai și putere, ai și dinamică, și timbru extrem de plăcut. Mi se pare că ești unic. Și nu e nimeni în echipa aia așa", a spus Delia.

Înainte de a-și exprima verdictul, Loredana l-a chemat alături de Robert pe Eden, urmând să aleagă dintre cei doi. Spre surprinderea colegilor săi, artista a ales să meargă în etapa următoare cu Eden și să nu-i ofere lui Robert Botezan un scaun.