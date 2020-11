Un membru al fostei trupe Maxim i-a cucerit pe jurații de la X Factor 2020

Iulian Selea a fost printre puținii concurenți care au primit 4 DA și au mers direct în bootcamp în cea de-a 11-a rundă de audiții. Găsești în articol detalii despre interpretarea lui Iulian.

În vârstă de 21 de ani, Iulian este originar din Pitești și a venit la X Factor pentru a trăi o nouă experiență pe scenă. Tânărul este obișnuit cu astfel de concursuri. În trecut a participat la mai multe emisiuni, unde s-a remarcat datorită talentului și frumuseții lui. Iulian a fost declarat la vârsta de 9 ani cel mai frumos copil din Europa, primind titlul de Mini Mister Europa. Ani mai târziu, Iulian s-a concentrat pe muzică, iar în 2016 a intrat în trupa Maxim, proiect care în acest moment s-a terminat.

Jurații au fost încântați să audă că unul dintre interpreții piesei "Ale tale, ale tale, sărutări criminale", se află în fața lor. În plus, Loredana l-a recunoscut pe Iulian de la show-ul concurent, Vocea României, la care tânărul a participat în 2015.

La X Factor, Iulian a cântat piesa "You Are The Reason" și i-a impresionat pe jurați. Merge direct în bootcamp cu 4 DA!

"Mi se pare incredibil cum destinul ne aduce împreună din nou, cum planetele se aliniază din nou pentru noi. Vreau să-ți spun sincer că ai evoluat extrem de mult. Acum vocea ta a căpătat și profunzime, și acuratețe, claritate, siguranță, emoție. Asta arată cât de puternic ai devenit și că ești un bărbat deja", i-a transmis Loredana.

Și Delia a avut de spus lucruri frumoase:

"Tu ești pentru X Factor, vocea ta este pentru X Factor. X Factor e pentru tine. Să știi că tu ai un DA imens din partea mea".

Atât Florin, cât și Ștefan au fost de părere că Iulian Selea este ce trebuie pentru X Factor 2020.

VIDEO: Iulian Selea în audițiile de la X Factor 2020