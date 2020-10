A șaptea rundă de audiții de la X Factor 2020 a prezentat noi concurenți cu voci remarcabile

Citește rezumatul ediției din 23 octombrie a emisiunii X Factor. Află ce concurenți au impresionat cu interpretările lor și merg în etapa următoare a show-ului.

A șaptea ediție de X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Fiecare antrenor are disponibile 10 locuri în echipa sa.

Echipele de la X Factor România 2020 arată astfel:

Echipa Loredana: Adrian Petrache, Andrei Theodor, Robert Botezan, Arthur Horeanu, Denis Costea

Echipa Delia: Otilia Gogu, Naomi Hedman, Alina Dincă, Sonia Mosca, Iulian Canaf, Kalon Rae

Echipa Florin Ristei: Super 4, Alfa Band

Echipa Ștefan Bănică: Ioana Ardelean, Andrada Precup, Oana Velea, Ana Paula Rada Pantea, Melania Cuc, Alexandra Sîrghi

Citește rezumatul ediției X Factor din 23 octombrie:

Ioana Ilincescu

Pasiunea Ioanei pentru muzică a început de la vârstă fragedă, în momentul în care părinții săi au înscris-o într-un cor de copii. Muzica nu este singurul domeniu artistic îndrăgit de tânăra de 17 ani. Ioana face cursuri de teatru, fiind colegă cu fiul lui Ștefan Bănică. Cu toate acestea, concurenta a mărturisit că își dorește să devină programator it. Ioana Ilincescu a interpretat piesa "Into the Unknown" (Frozen 2).

"Ai apărut ca o rază de soare", a spus Ștefan Bănică adăugând: "Băi, fată, tu chiar vrei să te faci it-istă? Sunt extrem de încântat de tine".

Loredana a fost la rândul său plăcut surprinsă de prestația Ioanei:

"Vocea ta este de musical".

Florin Ristei i-a propus concurentei să se gândească la posibilitatea de a face parte dintr-un grup, alături de un băiat și în cadrul căruia să cânte partituri de musical.

După toate comentariile juraților, Ioana Ilincescu a aflat că se află pe lista de așteptare cu 3 DA, primiți de la Florin, Delia și Loredana.

Duo Harmony

Duo Harmony, adică Florin și Cătălina, sunt un cuplu atât pe scenă, cât și în viața reală. Cei doi au urcat pe scena de la X Factor cu intenția de a transmite energie și emoție. Cei doi au interpretat "Stumblin' In", însă au fost opriți de Florin Ristei, cel care se ocupă de grupurile de la X Factor. Acesta le-a dat câteva sfaturi muzicale și le-a propus să mai cânte o piesă. Dar nu i-a lăsat singuri, ci a urcat alături de ei pe scenă. Noua interpretare i-a cucerit pe jurați:

"Mamă, ce energie a fost!", a exclamat Loredana, adăugând că i-ar plăcea să susțină un concert cu Duo Harmony.

Grupul a primit 3 DA de la Florin, Delia și Loredana.

Maia Mălăncuș

Prezență energică și plină de viață, concurenta în vârstă de 14 ani i-a cucerit pe jurați cu personalitatea și vocea sa. Maia este pasionată de social media, are un canal de YouTube pe care postează vlog-uri și cover-uri, și își dorește să aibă o carieră în muzică. Maia a cântat piesa lui Pink, "Just Like Fire" și a primit 3 DA.

"Ești o fată extrem de energică și talentată. Ceea ce am văzut astă seară a fost <<one man show>>", a comentat Ștefan Bănică.

Deși a apreciat momentul concurentei, Loredana a sfătuit-o să învețe să dozeze mișcările de dans, care pot deveni uneori obositoare.

Iulian Canaf

Canaf este un nume cunoscut al concursurilor muzicale și al scenei concertistice. Concurentul de 47 de ani a venit la X Factor cu un motiv simplu: să cânte blues și să se simtă bine. Și a reușit în adevăratul sens al cuvântului. Loredana a fost cea mai încântată să îl revadă, Canaf fiind "elevul" artistei în cadrul primei ediții Vocea României.

Pe scena de la X Factor, Canaf a creat un veritabil show cu piesa "Please Accept My Love" și merge direct în bootcamp cu 4 DA!

"Ce am văzut astă seară mi se pare că e reprezentarea exactă a pasiunii și talentului în stare pură. Se simte chestia asta și poți să faci mai mult decât 10 cântăreți care au toată școala din lume, dar nu au flacăra asta. Felicitări!", a spus Florin Ristei.

Ștefan Luca (Kashy)

Kashy are 19 de ani și este originar din Moldova Nouă. Pasiunea tânărului pentru muzică l-a impulsionat să-și creeze un studio de înregistrare acasă, unde își compune propriile compoziții. La X Factor, Kashy a ales să cânte o melodie proprie, intitulată "Sweet Raggae Music". A fost oprit de jurați, aceștia sugerându-i să cânte altă piesă.

Concurentul a interpretat "Child In Time" (Deep Purple) și a primit 3 DA din partea Deliei, Loredanei și a lui Ștefan.

"Se simte că îți place ce faci și ai talent", a comentat Florin Ristei.

Cristina Dăscălescu

Cristina cântă din copilărie și se declarat autodidact. Deși nu a urmat studii muzicale, acest lucru nu a împiedicat-o să se dezvolte în acest domeniu. Concurenta în vârstă de 48 de ani a venit la X Factor pentru a crea un moment emoționat cu un fado portughez.

"Cristina, m-ai uimit pur și simplu! Ai avut o stare nemaipomenită care s-a simțit. Bravo ție!", a spus Ștefan.

Cristina Dăscălescu se află pe lista de așteptare cu 3 DA primiți de la Delia, Ștefan și Loredana.

Kalon Rae

Kalon Rae a declarat că vrea să cucerească lumea și să arate autenticitatea personalității sale. Concurentul este născut în Napoli și crescut în Londra, iar de un an de zile cântă în România. Pe lângă meseria de cântăreț, Kalon este și compozitor și director artistic, iar CV-ul său include postul de backing vocal pentru George Michael, The Who sau Coldplay.

Kalon i-a impresionat pe jurați din momentul în care a pășit pe scenă, ținuta colorată și extravagantă pregătindu-i pentru interpretarea remarcabilă ce avea să urmeze. Tânărul a cântat piesa lui Steve Wonder, "Lately" și merge direct în bootcamp cu 4 DA!

"Cred că X Factor de anul ăsta are nevoie de puțină culoare și tu cred că ești omul care o să aducă culoare concursului, așa că ai un DA de la mine", a spus Florin Ristei.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de această etapă a emisiunii sunt următorii: