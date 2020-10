X Factor 2020 a ajuns la cea de-a opta rundă de audiții; citește rezumatul emisiunii

Citește rezumatul ediției din 30 octombrie a emisiunii X Factor. Află ce concurenți au impresionat cu interpretările lor și merg în etapa următoare a show-ului.

A opta ediție a show-ului X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani. Fiecare antrenor are disponibile 10 locuri în echipa sa.

Echipele de la X Factor România 2020 arată astfel:

Echipa Loredana: Adrian Petrache, Andrei Theodor, Robert Botezan, Arthur Horeanu, Denis Costea, David Adrian Ștefan

Echipa Delia: Otilia Gogu, Naomi Hedman, Alina Dincă, Sonia Mosca, Iulian Canaf, Kalon Rae, Lakreeta Knowles

Echipa Florin Ristei: Super 4, Alfa Band

Echipa Ștefan Bănică: Ioana Ardelean, Andrada Precup, Oana Velea, Ana Paula Rada Pantea, Melania Cuc, Alexandra Sîrghi

Carla Ioniță

Carla cântă de când se știe și a început să ia lecții de canto la vârsta de 7 ani. Concurenta este fan Billie Eilish, alegând să interpreteze o melodie de-a ei ("idontwannabeyouanymore"), dar să și poarte o ținută inspirată de artistă. Carla a venit la X Factor însoțită de părinți și de Călin Goia, concurenta făcând parte din Voltaj Academy.

"Ești mică, dar poți să faci lucruri mărețe. Ai fost formidabilă!", a spus Loredana.

Jurații au fost cuceriți de momentul Carlei. De la voce, apariție și mișcare scenică, Carla a deschis cea de-a opta seară de audiții în forță.

"De la primele note m-ai cucerit, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Sunt pretențioasă, să știi", a menționat Delia.

Carla este pe lista de așteptare cu 3 DA primiți de la Florin, Delia și Loredana.

David Adrian Ștefan

În vârstă de 14 ani, David i-a cucerit pe jurați cu vocea și cu prezența jovială. Adolescentul a început să cânte de la 4 ani și a dezvăluit că muzica este singura sa pasiune. Ca atare, investește timp, energie și entuziasm în acest domeniu, iar X Factor reprezintă o oportunitate de a demonstra aceste lucruri.

David a cântat "Who's Lovin' You" și merge în bootcamp cu 4 DA.

"Ai o voce super, super tare. Ești frumușel foc", i-a transmis Loredana concurentului.

Vanessa Ion

Vanessa are 18 ani și este originară din București. Pasiunea pentru muzică a fost moștenită de la părinții săi. Din acest motiv, concurenta a mărturisit că simte o mare presiune să creeze un moment remarcabil pentru a nu-și dezamăgi familia. Concurenta a interpretat melodia "Fallin" (Alicia Keys) și a primit 3 DA. Cu toate acestea, jurații au avut o serie de comentarii legate de interpretarea sa. Aceștia au fost de părere că Vanessa a încercat să arate tot ce poate, momentul său devenind foarte încărcat.

"Riști să devii extrem de obositoare. Talentul înseamnă și măsură", a spus Ștefan Bănică.

Andrada Ghiduruș

Andrada iubește muzica și emisiunea X Factor, mărturisind că abia aștepta să împlinească vârsta de 14 ani pentru a putea participa. Ei bine, momentul său a venit în cadrul celui de-al nouălea sezon al show-ului. Concurenta a urca pe scenă și a creat un moment de muzică și actorie cu interpretarea piesei "I Dreamed A Dream" din musicalul "Mizerabilii".

Delia și Loredana au fost cucerite de momentul sensibil adus de Andrada pe scenă. Concurenta se află pe lista de așteptare cu 3 DA primiți de la Ștefan, Loredana și Delia.

Ioan Păduraru

Originar din Bacău, Ioan are 32 de ani, este actor și păpușar. Concurentul a interpretat piesa lui R. Kelly, "I Believe I Can Fly" și se află pe lista de așteptare cu 3 DA. Deși mai are de lucrat la capitolul voce (în opinia juraților), energia transmisă a fost foarte bună și cu potențial.

"Cântecul a fost peste puterile tale", a comentat Loredana, fiind singurul membru al juriului care a oferit NU.

Cristina Gheorghe

Cristina are 28 de ani și în viața de zi cu zi este frizeriță. A venit la X Factor pentru că vrea să se descopere mai mult pe sine. La audiții, concurenta a reușit să-i emoționeze pe jurați cu piesa "We Don’t Have to Take Our Clothes Off" și a primi 3 DA.

Jurații au putut observa potențialul concurentei și i-au apreciat timbrul special, dar și puterea de a transmite emoție. Cristina a menționat că momentul de la X Factor i-a fost dedicat bunicului său, care a decedat acum 3 ani.

Lakeetra Knowles

Lakeetra Knowles a fost apariția serii din mai multe puncte de vedere. Apariția deosebită, vocea puternică și rudenia cu Beyonce i-au impresionat pe jurați. Concurenta are 46 de ani, este de origine americană, dar de 13 ani locuiește în Milano. Acolo lucrează ca educatoare, predând muzică și limba engleză. În cadrul audițiilor de la X Factor, Lakeetra a interpretat "It's A Man's World" și merge direct în bootcamp cu 4 DA.

"Lakeetra, m-ai dus cu gândul la Diana Ross - vocea, aspectul. Suntem privilegiați să te avem aici. Ne inspiri. Mulțumim!", a spus Loredana.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de prima etapă a emisiunii sunt următorii:

Alexandra Voiculescu, inginera din Sibiu care a cântat "You and I" (Lady Gaga)

Diana și Denisa Simion, gemenele din Focșani care au interpretat piesa "Dance Monkey"

Costi Pucă, tânărul de 20 de ani care a creat o serie de freestyle-uri

Alexandru Stamate, actorul de 28 de ani care a cântat "Superstition"

Mihăiță Stan, agentul de pază din Brăila care a cântat "Sus paharul"

Momentul emoționant oferit și primit din suflet, fără o continuare în show-ul X Factor 2020

Simona Smultea a venit pe scena de la X Factor pentru a-și trăi visul de a participa la un concurs de talente și de a a transmite un mesaj tuturor celor se simt deznădăjduiți. Simona și-a pierdut vederea la 18 ani, dar a declarat că deși lumea sa este una cu multe provocări, este în continuare frumoasă.