Nepotul lui Florin Salam a cucerit juriul de la X Factor 2020 - VIDEO

Prima seară a noului sezon X Factor România a adunat concurenți talentați, plini de voie bună și dragoste pură pentru muzică. În această categorie intră și Adrian Petrache, tânărul care i-a impresionat pe jurați. Găsești mai multe detalii în articol.

X Factor a revenit în forță pe micile ecrane și a adus un show încărcat pe momente muzicale surprinzătoare. Am trecut alături de concurenți prin valuri de emoții, am dansat pe melodiile interpretate de aceștia și am râs la poveștile pe care le-au spus cu însuflețire. Adrian Petrache a fost unul dintre concurenții primei seri de X Factor ce a cucerit juriul nu doar cu prestația sa, ci și cu personalitatea jovială.

Cu energie, bună dispoziție și un talent al povestirii, Adrian le-a făcut o surpriză plăcută juraților. Are 22 de ani și este student la Facultatea de Drept, însă marea sa pasiune este muzica. Tânărul a fost inspirat de cariera lui James Arthur (câștigător X Factor la rândul său). După părerea lui Adrian, vocea și chitara sunt combinația câștigătoare.

Bunicul său l-a învățat să cânte la chitară. Mai mult, Adrian a spus că toată familia sa se ocupă cu muzica, având o rudă foarte cunoscută în această industrie. Concurentul nu a dorit inițial să spună despre cine e vorba pentru a nu exista discuții despre nepotism. A vrut mai întâi să arate ce știe și să impresioneze cu propriul talent. Și a reușit. Tânărul a interpretat "Hard Times" (Ray Charles) și a mers direct în bootcamp cu 4 DA.

"Mi-au plăcut toate aceste mici giumbușlucuri. Ne-ai dat-o aici la chakra inimii", a spus Loredana, adăugând că a fost total cucerită de vocea, chitara și ochii lui Adrian.

Ștefan Bănică a fost și el impresionat de momentul lui Adrian, spunându-i că este o adevărată apariție.

"Sunt foarte invidioasă că nu ești în grupa mea", a recunoscut Delia.

După comentariile laudative ale juraților și după ce a aflat că merge direct în bootcamp, Adrian a dezvăluit cine este acel membru al familiei cunoscut în lumea muzicii. Este vorba de nimeni altul decât Florin Salam. Adrian a mărturisit că deși își apreciază și respectă unchiul, vrea să devină cunoscut pentru propriile sale interpretări și pentru individualitatea sa.

Au urmat apoi câteva întâmplări ce le-au adus juraților zâmbetul de buze. Adrian a povestit cum este singurul bărbat din familie care a dat și a și luat BAC-ul, cum a fost intervievat despre această reușită și despre cum a reușit să ajungă la facultate, făcând-o fericită pe bunica sa.

VIDEO: Adrian Petrache - Hard Times