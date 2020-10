Cel de-al patrulea episod X Factor România a adus pe scenă interpretări memorabile - VIDEO

Descoperă ce concurenți au trecut mai departe în competiția de voci, în cel de-al patrulea episod X Factor 2020. Citește rezumatul emisiunii din 2 octombrie.

A patra ediție de X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2020:

Loredana va antrena băieții sub 24 de ani, Delia se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Florin Ristei este liderul grupurilor, iar Ștefan Bănică le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

După prima rundă de show, Ștefan Bănică merge în bootcamp cu Ioana Ardelean, care a primit 4 DA. În aceeași situație se află și Adrian Petrache, concurentul din echipa Loredanei. După cel de-al doilea episod X Factor, Ștefan și-a mărit echipa cu Andrada Precup și Florin Ristei și-a găsit primul grup. Al treilea episod i-a adus lui Florin un nou grup, Loredana l-a primit în echipa sa pe Andrei Theodor, Ștefan are o nouă elevă, iar Delia și-a cunoscut primii doi concurenți ce vor lucra cu ea.

Ediția din 2 octombrie a completat echipele astfel: Delia a ocupat un loc în echipă cu Alina Dincă, iar Loredana l-a cooptat pe Robert Botezan. Ștefan Bănică a primit-o în echipa sa pe Ana Paula Rada Pantea.

Citește rezumatul ediției X Factor din 2 octombrie:

Alina Dincă

Alina nu este străină de lumea muzicii, fiind antrenor vocal la show-ul concurent, Vocea României. Alina a venit la X Factor pentru a vedea cum este cealaltă parte a scenei și bine a făcut, pentru că momentul său i-a cucerit pe jurați. Concurenta în vârstă de 30 de ani a interpretat "Love on the Brain" și a primit 4 DA de la jurați.

Andi Horjea

Pasiunea lui Andi pentru muzică a fost fructificată de tatăl său, care este bassist. Concurentul în vârstă de 24 de ani a venit la X Factor pentru a demonstra că iubirea pentru muzică este mai mult decât o moștenire de familie. Andi a mizat pe sensibilitate și a cântat piesa "Breathe Easy".

Delia nu a fost impresionată de alegerea melodiei, spunând:

Eu, dacă aș fi fost taică-tu, m-aș fi enervat în seara asta".

Jurata a fost singura care i-a dat NU lui Andi. Astfel, concurentul se află pe lista de așteptare.

Ana Maria German

Ana Maria a cucerit audiența atât cu interpretarea sa emoționantă, cât și cu povestea tulburătoare de viață. Ana Maria are 29 de ani și este originară din Târgul Mureș. Din cauza unui accident mașină, femeia este imobilizată într-un scaun cu rotile, însă acest lucru nu a împiedicat-o să nu își urmeze visul. Concurenta a interpretat piesa Angelei Similea, "Casa Mea".

Loredana a fost cucerită de momentul concurentei, astfel încât a urcat pe scenă și a cântat alături de Ana Maria:

Mie îmi place foarte mult acest cântec. Ar fi o onoare să cânt cu tine".

Bianca Mihai

Bianca are 19 ani și este din Buzău. Concurenta a atras atenția cu frumusețea ochilor și cu povestea despre cum s-a întâlnit cu sosia sa, originară din Dubai. Bianca le-a descris juraților întâmplarea, însă a cucerit și cu interpretarea piesei "Something In The Way" (Jorja Smith). Bianca a primit 3 DA de la Florin, Delia și Loredana, și este pe lista de așteptare.

Robert Botezan

Robert este un cunoscător al concursurilor muzicale, tânărul participând în trecut la Vocea României. La X Factor, concurentul a interpretat "Lucifer", o compoziție proprie. Reacția juraților a fost pe măsura prestației:

"Băi, ești pachet! Ești foarte bun", i-a transmis Ștefan Bănică.

Robert a primit 4 DA și merge direct în bootcamp.

Apollo și Artemis Evanghelos

Cea de-a patra ediție X Factor România a adus puțin din atmosfera fermecătoare a Greciei. Cei doi frați în vârstă de 19 ani au interpretat un mashup ("Rămâi" - Delia & The Motans și o melodie grecească). Florin Ristei a fost singurul care nu a fost dat pe spate de momentul celor doi concurenți. Apollo și Artemis au primit 3 DA de la Delia, Loredana și Ștefan.

Vasi Bistrae

În vârstă de 31 de ani, Vasi a venit la X Factor pentru a patra oară. Dorința lui de a își urma pasiunea pentru muzică l-a făcut să urmeze cursuri de canto și să își înființeze o trupă de cover-uri. Concurentul a interpretat "At Last" (Etta James) și a primit 3 DA de la Delia, Loredana și Ștefan.

"Mie îmi place timbrul tău. Îmi place cum emiți sunetele. Iar tu ai personalitate, ai implicare, ai voce", a spus Loredana.

Dominique Simionescu

Dominique a fost "fata cu florile pe cap", o apariție încântătoare care le-a adus juraților zâmbetul de buze. Concurenta în vârstă de 18 ani a ales să interpreteze un colaj muzical. Dacă această alegere muzicală a fost pe gustul Deliei, Loredanei și a lui Ștefan, Florin Ristei nu a fost încântat de moment. Juratul a fost și singurul care i-a dat NU concurentei. Cu toate acestea, Dominique este pe lista de așteptare, cu 3 DA.

Ana Paula Rada Pantea

Ana a venit tocmai din Portugalia pentru a cuceri juriul de la X Factor. Tânăra a interpretat melodia "Granada" și i-a surprins pe jurați cu vocea sa puternică.

"Ai fost senzațională astă seară. Eu zic că meriți un loc la Ștefan în echipă. Ai un DA din partea mea!", i-a spus Florin Ristei.

Ștefan a fost intrigat de alegerea muzicală, opera fiind un gen plin de provocări în asemenea concursuri muzicale. I-a sugerat Anei să mai cânte o melodie. Concurenta a ales să interpreteze un fado portughez, iar Ștefan a fost în cele din urmă cucerit de vocea Anei.

"Vreau să spun că deși ai fost excepțională, deși ai fost extraordinară, eu personal nu pot să te las să stai 14 zile în carantină, așa că ai 4 DA!", a glumit Ștefan.

Ceilalți concurenți care nu au trecut de această etapă a emisiunii sunt următorii: