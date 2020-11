Cine sunt "cei trei muschetari" alături de care Loredana se îndreaptă spre finala X Factor 2020

Pe 26 noiembrie, am avut parte de prima ediție bootcamp din cadrul X Factor 2020. Loredana a fost primul jurat care s-a aflat în situația de face eliminări și de a-i păstra pe cei mai buni concurenți. Află despre cine e vorba.

Seara de joi i-a adus pe scenă pe băieții din echipa Loredanei. Aceasta antrenează concurenții cu vârsta sub 24 de ani. Cei 10 concurenți s-au luptat pentru a ocupa unul dintre cele trei scaune care le asigură poziția în etapa următoare. În această seară, doar părerea Loredanei a fost decisivă, comentariile celorlalți jurați fiind doar consultative.

Opt concurenți au ajuns în bootcamp după ce la audiții au primit 4 DA, în timp ce doi dintre aceștia (Gabi Gruici - Kashy și Liviu Panait) au fost aleși de Loredana de pe lista de așteptare. Însă doar trei dintre aceștia au mers mai departe în lupta către marele trofeu X Factor 2020, și aceștia sunt Iulian Selea, Adrian Petrache și Eden Loren.

Cum s-au descurcat cei trei concurenți în bootcamp?

Iulian Selea

Iulian a continuat să impresioneze audiența cu vocea sa specială. La audiții a primit 4 DA, iar la bootcamp i-a făcut pe jurați să se ridice în picioare după momentul muzical. Concurentul a interpretat dificila piesă a lui Sam Smith, "Writting's On The Wall".

"Primul moment la care trebuie să recunosc că s-a ridicat părul pe mine. E un semn că a fost foarte bine. Dacă nu v-a fost frică până acum, eu zic că e momentul să vă fie frică. N-am ce să comentez mai mult - moment bine pregătit, ești sigur pe tine, ai studiat bine piesa, ai și transmis-o, ai și cântat-o în stilul tău. Știi ce faci și da, cu siguranță nu numai că meriți un scaun acolo, te văd ajuns la Loredana în finală", a spus Florin Ristei.

Delia a fost total de acord cu ce a spus Florin:

"Mi se pare că ești cel mai important concurent de până acum al ei. Mi se pare că e cumva obligatoriu să-l așezi [pe scaun]. Fantastic! Ești bun. Arăți și foarte, foarte drăgălaș. Mi se pare că ai tot pachetul. Ești sigur pe tine, cânți foarte bine, ai o tehnică vocală foarte bună, stai frumos pe scenă. Îmi placi!"

Cu fiecare notă cântată devenea din ce în ce mai clar că Iulian va da la o parte un concurent și îi va ocupa locul pe scaun. Așa s-a și întâmplat. Theodor Andrei a fost cel pe care Loredana a decis să-l ridice de pe scaun, în favoarea lui Iulian Selea.

Eden Loren

Eden Loren a creat un moment special pe scena X Factor. Italianul a interpretat piesa "Who Wants To Live Forever", într-o manieră ușor belcanto. Ristei a fost de părere că aceasta este zona de confort a lui Eden, nefiind impresionat de moment.

"La Freddie este deja un challenge. Ce avea Freddie nu prea are multă lume. Adică putea să cânte și pop, putea să cânte și operă. Tu ai dus piesa asta în zona în care probabil ți-e ție confortabil, adică ușor mai operistică. Mi s-a părut că nu așa trebuie cântată piesa asta. Ai calități vocale de necontestat. Mie nu mi-a displăcut, dar nu cred că aș da pe nimeni la o parte să te pun pe tine acolo".

Loredana, pe de altă parte, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Eden, jurata oferindu-i și un loc pe scaun. Eden l-a înlocuit pe Kashy.

"Mi se pare foarte interesant să abordezi o partitură Freddie Mercury, cântând-o în acest stil belcanto pop. Pentru că, vreau să fac o mică corecție, nu este operitistic. E un stil foarte modern [...]. Ai o voce adevărată, ai o voce specială, unică în acest concurs. Ai reușit să faci acest cântec al tău și să nu mă gândesc la Freddie Mercury. E foarte greu să cânți o partitură de-a lui pentru că toată lumea te compară cu Freddie. Dar tu, cântând în acest stil, ai reușit să ieși din orice comparație".

Adrian Petrache

Adrian nu a avut o seară prea fericită. Pe lângă un eveniment tragic din familie, cu puțin timp înainte să urce pe scenă, Adrian și-a spart din greșeală chitara. Aceste lucruri și-au lăsat amprenta asupra concurentului, starea sa de spirit nefiind la cote înalte. Cu toate acestea, Adrian a urcat pe scenă și a dat tot ce avea mai bun. A interpretat piesa lui Steve Wonder, "Superstition". Ultima parte a melodiei a fost modificată și dedicată unchiului său, Nelu Stoian, care a decedat recent.

Ștefan Bănică și Florin Ristei l-au criticat pe Adrian pentru că nu și-a ascuns starea de tristețe, fiind de părere că probleme ar trebui lăsate în culise.

"Ai fost supărat, nervos și asta s-a simțit. Oamenii ăștia nu trebuie să simtă că ți s-a stricat chitara, că a murit cineva. Spun asta pentru că ai talent, dar talentul se educă", a spus Ștefan Bănică.

Delia și Loredana nu au fost de acord:

"Ești uman. Nu ești robot. Mi se pare că a fost bine pe improvizație. Mie mi-a plăcut", a comentat Delia.

Loredana a apreciat autenticitatea și sinceritatea lui Adrian. Jurata a decis să-l ridice de pe scaun pe David în favoarea lui Adrian.