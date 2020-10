Bring Me the Horizon vine după un an foarte ocupat, între o piesă compusă pentru jocul "Death Stranding" în 2019, un EP cu nume ciudat pe final de an, apoi un 2020 plin de vloguri din studio. Acelea aveau rolul de a ne prezenta modul în care muzicienii lupta cu izolarea, pe măsură ce compuneau piese noi. Din acele sesiuni a rezultat track-ul "Parasite Eve" în iunie şi "Obey", colaborare cu YUNGBLUD în septembrie. Acum putem asculta "Teardrops", cu un videoclip în care solistul Oliver Sykes e protagonistul.

Îl vedem bântuit de fantome şi creaturi ciudate, cu un ten cadaveric, căzând în apă şi flirtând cu suicidul şi abuzul de substanţe, în mare cu autodistrugerea. Versurile ne spun că eroul nostru chinuit de spectre a început să rămâne fără lacrimi, totul este fără sens şi gol. Elementele de muzică electronică, sensibilitatea şi aerul pop de la refren, completate de o chitară heavy amintesc de perioada de început Linkin Park. Odată cu lansarea acestui single am aflat şi numele viitorului album, "Post Human: Survival Horror".

LP-ul va sosi mai rapid decât ne aşteptam, fix de Halloween, pe 30 octombrie. Au fost incluse pe acel material colaborări cu Nova Twins, Babymetal şi Amy Lee de la Evanescence.

Iată tracklist-ul lui "Post Human: Survival Horror":

01. Dear Diary

02. Parasite Eve

03. Teardrops

04. Obey (feat. Yungblud)

05. Itch For The Cure (When We Will Be Free?)

06. IXI (feat. NOVA TWINS)

07. Kingslayer (feat. BABYMETAL)

08. Ludens

09. One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death (feat. Amy Lee)

BMTH creează muzica într-un ritm nebunesc, după un 2019 care începea cu albumul "Amo", apoi un single pentru un joc video şi apoi un EP. Dacă "Amo" a fost mixt, cu track-uri heavy şi unele un pic mai pop, ei bine de această dată vom asculta un LP axat pe o singură stare de spirit şi un singur sound, coeziv.

Oliver Sykes a dorit ca muzica să reflecte starea de spirit, atât a sa, cât şi a întregii lumi: speriat, nervos, furios, din cauza unei pandemii care nu se mai opreşte. "Cântece de frustrare şi furie, înainte să ajungem la compasiune", aşa defineşte solistul noua creaţie.