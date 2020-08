Aşa cum a promis fanilor, Mariah Carey a lansat pe 21 august o nouă piesă, "Save the Day". Acest track include un sample din Lauryn Hill şi prefaţează o compilaţie de rarirăţi pe care diva pop o va lansa în acest an. Noul single este unul R&B pur ca în anii '90 şi îl puteţi savura în articol.

"Save the Day" este produs de Jermaine Dupri, colaborator de ani buni pentru Mariah. Noul single include vocea lu Lauryn Hill în fundal, cu un sample preluat din hitul The Fugees din 1996 "Killing Me Softly". Şi acel track era o reinterpretare a lui "Killing Me Softly With His Song" al lui Lori Lieberman din 1972. În 1973 primea o interpretare a Robertei Flack, pe care Fugees a preluat-o şi transformat-o într-un hit gigantic. Acel hit primeşte un suflu nou în 2020, cu o contribuţie ritmată de la Mariah Carey.

Melodia se va regăsi pe "The Rarities", un album-compilatie cu rarităţi, B-Sides şi demo-uri semnate Mariah Carey. Va sosi pe 2 octombrie şi poate fi deja precomandat de fani. Compilaţia include 2 discuri şi zeci de piese, fie hituri Mariah, fie unele nemaiauzite de fani. Câştigătoarea a 5 premii Grammy îşi va lansa în curând şi biografia, "The Meaning of Mariah Carey", disponibilă de pe 29 septembrie. "Save the Day" are o poveste interesantă: trebuia să fie lansată de ani buni, doar că Mariah a lăsat melodia neterminată şi a aşteptat un context mai bun. Jermaine Dupri avea o variantă demo creată din 2011.

Având în vedere mesajul de împuternicire, de unitate şi de trecere peste bariere rasiale, piesa este mai potrivită acum decât niciodată. Al doilea disc "Rarities" va fi o înregistrare specială a primului concert Mariah Carey din Japonia, "Live at the Tokyo Dome", care a făcut parte din turneul "Daydream" din 1996. Fanii divei pop vor putea asculta 32 de piese în octombrie, iar Mariah a explicat la emisiunea "Good Morning America" de pe 19 august 2020 că a găsit toate aceste raritaţi în arhiva sa şi a producătorilor săi.

Unele erau deja înregistrate şi aşteptau doar să fie mixate şi lansate. Mariah desfăşoară şi campania #MC30, care are rolul de a sărbători cei 31 de ani de carieră ai legendarei artiste. Campania implica lansări săptămânale (în fiecare vineri) de EP-uri, remix-uri, bonusuri şi piese a capella.