Mai multe producții britanice, printre care și Batman-ul lui Robert Pattinson, vor relua filmările

Datorită unor noi reglementări guvernamentale, filmările unor lungmetraje britanice reprimesc undă verde. Printre aceste se numără și așteptatul "The Batman", jucat de actorul Robert Pattinson. Găsești mai multe detalii în articol.

Potrivit publicației The Guardian, guvernul britanic și reprezentanții din Sănătate au propus noi reguli de siguranță în ceea ce privește situația coronavirusului. Aceștia au ajuns la concluzia că filmările producțiilor se pot desfășura din nou, începând chiar cu luna iulie.

Directivele elaborate de British Film Commission și British Film Institute constau în reguli privind distanțarea socială, instruirea pentru menținerea siguranței, teste de temperatură, și alte măsuri necesare pentru stoparea unui focar.

"Am muncit din greu pentru a sprijini industria în aceste momente dificile și sunt încântat că am reușit să facem un pas înainte pentru a permite camerelor să filmeze din nou în siguranță", a spus Secretarul Culturii, Oliver Dowden.

Deși noile măsuri de siguranță au fost aprobate de Departamentul pentru Cultură, Media și Sport, Sănătatea Publică din Anglia și Executivul de Sănătate și Securitate, va rămâne la latitudinea fiecărui studio în parte când va relua filmările.

Warner Bros, care filmează "The Batman"- cu Robert Pattinson în rolul principal - și al treilea film din seria "Fantastic Beasts", dorește să reia producțiile cât mai curând posibil. Alte producții importante din Marea Britanie includ filmul live-action "Little Mermaid", a cărei filmare a fost oprită la Pinewood Studios și serialul de pe Netflix, "The Witcher".

Producția de filme și emisiuni TV a fost oprită începând cu jumătatea lunii martie, când "Line of Duty" și "Peaky Blinders", două dintre cele mai populare seriale britanice, au fost primele care au suspendat filmările.

Marea Britanie este una dintre cele mai importante locații de film și televiziune din lume, cu un record de 3,6 miliarde de lire sterline pentru realizarea a peste 300 de filme și producții TV doar anul trecut. Suma cheltuită pentru producția de film din Marea Britanie a atins 1,95 miliarde de lire sterline. Cea mai mare pondere, adică 1,4 miliarde de lire sterline, a fost cheltuită de marile studiouri de la Hollywood pentru realizarea a 21 de blockbusters, printre care "James Bond: No Time To Die" și "1917".