Evanescence tocmai a lansat al treilea single de pe viitorul său album, "Use My Voice". Acest nou track reprezintă o colaborare înţesată de nume mari, de la Lzzy Hale la Taylor Momsen, Sharon den Adel şi Lindsey Stirling. Ascultă piesă în articol şi află în ce mişcare de awareness a fost folosită.

"Use My Voice" este al treilea single Evanescence de pe viitorul album, "The Bitter Truth". Primele două single-uri au fost "Wasted On You" şi "The Game Is Over", care au primit videoclipuri filmate în izolare cu iPhone-urile membrilor formaţiei. Între timp trupa a mai lansat şi 2 coveruri separate de album, "Crue Summer" după melodia Bananarama şi "The Chain", o reinterpretare a creaţiei Fleetwood Mac. De această dată ascultăm o piesă plină de nume mari, de la Sharon den Adel de la Within Temptation la violonista Lindsey Stirling.

Lindsey a contribuit şi la albumul Evanescence din 2017, cel cu reinterpretări orchestral-electronice, "Synthesis". Pe "Use My Voice" le auzim şi pe Lzzy Hale de la Halestorm, dar şi pe Taylor Momsen de la The Pretty Reckless. Este o piesă de împuternicire a cetăţeanului american, de trezire la viaţă şi este inspiraţională pentru publicul feminin şi nu numai. Mesajul este de a te face auzit şi a nu îi lăsa pe alţii să vorbească pentru tine şi să îşi impună punctul de vedere.

Contribuie la acest track şi surorile lui Amy Lee, Carrie South şi Lori Lee Bulloch, dar şi Amy McLawhorn, soţia chitaristului Evanescence, Troy McLawhorn. Totul face parte din campania formaţiei de a încuraja înregistrarea votanţilor, aşa cum arată şi clipul promoţional de mai jos. Mesajul video îi îndeamnă pe cetăţenii din Statele Unite să iasă la vot în noiembrie, să se înregistreze şi să îşi verifice înregistrarea pentru a preveni fraudele. În plus publicul trebuie să se informeze despre tehnica de vot remote pe timp de pandemie Covid-19.

Noul album Evanescence este aşteptat în următoarele luni şi este primul LP cap coadă cu piese noi din 2011 încoace. Este produs de către Nick Raskulinecz, care a lucrat şi la LP-ul "Evanescence" de acum 9 ani. Amy Lee a promovat noul material drept unul ceva mai heavy şi plin de însemnătate şi profunzime. Evanescence a cântat în România în toamna anului 2019, sosind pentru a cincea oară în ţara noastră. Concertul a avut loc la Arenele Romane, iar Amy Lee a strălucit, fără a pierde deloc din tăria vocii faţă de începutul mileniului.