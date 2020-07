"The Game Is Over" este cel mai nou single Evanescence, lansat cu câteva zile în urmă şi al doilea track de pe viitorul album, "The Bitter Truth". Videoclipul este regizat de către P.R. Brown şi filmat cu iPhone-uri de către membri ai trupei şi colaboratori ai lor. Aceasta este o colecţie de stări, majoritatea negative resimţite de către artişti în ultimele luni, atunci când au fost forţaţi să fie singuri cu ei înşişi, pe durata izolării impuse de pandemie.

Îi vedem pradă deznădejdii, cu gândul la adicţii trecute, însinguraţi şi paranoici. Depresia, dorul şi gândurile negre capătă forme fizice în acest material, iar regizorul a transformat halucinaţiile şi iluziile care bântuie mintea personajelor în efecte vizuale demne de un thriller. Acest fenomen are şi un nume, "febra carantinei", un fenomen psihologic care îi afectează pe cei prinşi între 4 pereţi o perioadă prea lungă. Amy Lee a explicat odată cu lansarea single-ului că versurile acestei melodii sunt despre făţărnicie.

E vorba despre eterna luptă între ceea ce vrea societatea să fii şi ceea ce îi arăţi, masca. Odată cu acest release muzical, solista a promits că va fi mai sinceră cu ea însăşi, va renunţa la măşti şi nu îşi va mai ascunde sinele. "The Bitter Truth", viitorul album Evanescence ar trebui să fie un material ceva mai heavy şi este aşteptat în 2020. Încă nu e clar când va sosi, pentru că mai trebuie lucrat la el în studio, ceea ce nu e chiar uşor în această perioadă.

Trupa a promis totuşi că va mai lansa câteva single-uri de pe LP pentru a nu ţine fanii pe jar prea mult. Ultimul disc al formaţiei a fost "Synthesis" din 2017, care a inclus reinterpretări orchestral-electronice ale hiturilor Evanescence, plus câteva melodii noi. Primul single de pe viitorul album a fost "Wasted on You", iar în ultimele luni Evanescence a lansat şi două coveruri, "The Chain" după Fleetwood Mac şi "Cruel Summer" după Bananarama.

Trupa a concertat la Bucureşti în toamna anului 2019, la Arenele Romane.