"Wasted On You" este primul single de pe al cincilea album al formaţiei "The Bitter Truth", care va sosi în acest an. Amy Lee şi colegii săi anunţau încă din 2019 că pregătesc un nou material discografic şi la începutul anului au lansat videoclipul piesei "The Chain". Acel track a fost compus pentru coloana sonoră a jocului "Gears 5" şi este un cover după o piesă Fleetwood Mac. Acum Evanescence ne oferă ceva complet nou, iar "Wasted on You" este o piesă plină de energie, de exteriorizare şi alungare a regretelor.

Videoclipul a fost realizat printr-un colaj al filmărilor realizate de fiecare membru al trupei acasă, în izolare. Îi vedem pe rând pe solista Amy Lee, basistul Tim McCord, toboşarul Will Hunt, chitaristul Troy McLawhorn şi chitarista Jen Majura. Înregistrările s-au făcut pe iPhone în intimitatea fiecăruia, iar regia îi aparţine lui P.R. Brown, în colaborare cu trupa. Artiştii au dorit să surprindă sentimentul de lipsă de control, de deconectare de la lumea din jur şi de singurătate şi lipsă de scop în situaţia actuală.

Refrenul este unul de empowerment, iar Amy Lee cântă despre faptul că nu are nevoie de droguri, că este deja afundată în abis şi "aşteptând un miracol". Solista a explicat astfel idea din spatele noilor melodii:

Am înregistrat această muzică până în ultima clipă, când nu mai puteam merge la studio şi am finalizat totul remote, prin apeluri telefonice şi partajare de fişiere. Modificarea mixajelor, adăugarea de track vocal în fundal, crearea clipului şi album art-ul sunt toate realizate de acasă. Toate au fost ca apa în deşert pentru mine, lumina pe timpul acestor vremuri întunecate. Încă mai compunem şi mai avem multă muncă de realizat la acest album, dar de această dată vrem să lansăm piesele individual, pe măsură ce le creăm pentru a trăi clipă cu fanii noştri şi muzica noastră.

"The Bitter Truth" este primul album alcătuit complet din muzică originală a trupei în aproape un deceniu. "Evanescence" a fost ultimul LP original, lansat în 2011 şi a fost urmat de "Synthesis", o reinterpretare electronică-orchestrală a hiturilor formaţiei. Evanescence a concertat în România în toamna lui 2019, când a ajuns pentru a cincea oară în ţara noastră, iar Amy Lee a sunat la fel de bine ca prima oară.

Artista a ţinut recent şi un concert de acasă, în cadrul seriei "Together at Home", interpretând coveruri după piese celebre.