"Cruel Summer" suna total diferit în varianta originală, făcând parte din valul de eurodance şi new wave care a cuprins Europa în anii '80. Era mai aproape de ABBA decât de rock. Amy Lee îl transformă într-o veritabilă baladă, melancolică şi misterioasă. Dacă ascultaţi cu atenţie versurile, ele sunt despre o vară toridă, dar foarte crudă, în care încerci să zâmbeşti dar îţi este dor de ea sau el. Bananarama a cântat piesa într-un mod în care deduceai că dansul şi muzica erau alinarea celui rămas fără dragoste şi prieteni.

Evanescence ne oferă o interpretare care aminteşte cumva de creaţiile lui Akira Yamaoka pentru seria de jocuri "Silent Hill". Piesa originală a fost folosită pentru filmul "The Karate Kid" din anii '80, dar vibe-ul s-a schimbat total cu acest cover. Amy Lee cântă şi la pian, în vreme ce Troy o acompaniază la chitară. Noua piesă a fost înregistrată pentru MagentaMusik 360, iar la final avem un mic discurs al lui Amy Lee, care explica nouă semnificaţie a acestui track în lumea actuală.

Iată ce a spus artista:

"Cruel Summer" a fost lansată iniţial ca o piesă single de sine stătătoare de către Bananarama în 1983, dar ulterior a fost inclusă în albumul secund al trupei, intitulat ca acest grup. A urcat pe locul 9 în topul Billboard Hot 100 după ce a fost inclusă în filmul "The Karate Kid" cu un an mai târziu (deşi nu a fost adăugată în coloana sonoră a filmului). Odată cu trecerea anilor, piesa a primit câteva coveruri, iar formaţia chiar şi-a actualizat piesa în 1989.

Evanescence continuă între timp lucrul la viitorul album, "The Bitter Truth". Cu câteva săptămâni în urmă a lansat single-ul "Wasted on You", cu un videoclip filmat din izolare de fiecare membru al formaţiei. Acest LP vine după un album "Synthesis" din 2017, care a experimentat cu elemente electronice şi orchestrale. De această dată Amy Lee and co revin la rock şi au promis chiar o abordare mai heavy. Evanescence a cântat în România în toamna lui 2019, în ceea ce a fost a cincea incursiune a trupei pe teritoriu românesc.