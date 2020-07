Rock & Roll Hall of Fame anulează ceremonia live din acest an și o înlocuiește cu o emisiune specială

Ediția "fizică" de anul acesta a Ceremoniei de introducere în Rock and Roll Hall of Fame este anulată. Cu toate acestea, artiștii nominalizați vor fi onorați în timpul unei emisiuni speciale, ce va fi difuzată pe HBO. Mai multe detalii în articol.

Pentru prima dată în istoria Hall of Fame, introducerea artiștilor în panteonul muzicii rock se va desfășura fără o ceremonie cu public. Rock & Roll Hall of Fame își anulează ceremonia de introducere în direct în favoarea unei difuzări speciale pre-înregistrate, ce va fi transmisă sâmbătă, 7 noiembrie, pe HBO. Acest demers vine după ce, anterior, gala live fusese amânată din 2 mai pentru 7 noiembrie. Iată că, acum, organizatorii au decis să anuleze evenimentul fizic, o soluție mai potrivită în contextul pandemiei de coronavirus.

Emisiunea specială va cuprinde poveştile artiştilor şi contribuţia lor la muzica mondială şi impactul asupra generaţiilor următoare.

"Pentru a proteja sănătatea și siguranța artiștilor, familiilor, echipei și a publicului participant, am hotărât că desfășurarea evenimentului live nu este posibilă. Împreună cu HBO și producătorul executiv Joel Gallen, vom crea în continuare un program interesant onorând artiștii din 2020, spunând poveștile despre contribuțiile lor incredibile în muzică și impactul asupra unei generații de artiști care i-au urmat", a declarat John Sykes, președintele Fundației Rock & Roll Hall of Fame.

Ceremonia de introducere în Rock & Roll Hall of Fame ar fi ajuns la cea de-a 35-a ediție și ar fi trebuit să aibă loc la Cleveland Public Hall, o sală polivalentă din Cleveland.

În acest an artiștii introduși în veritabilul panteon al muzicii rock sunt Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G și T-Rex. Jon Landau (managerul lui Bruce Springsteen) și Irving Azoff ar fi urmat să primească premiul Ahmet Ertegun, pentru contribuția la industria muzicală.

Organizatorii Rock Hall au anunțat, de asemenea, că ceremonia de introducere din 2021 se va muta în toamnă și va avea loc în Cleveland.

În timpul pandemiei, Rock & Roll Hall of Fames a căutat să-i distreze pe fanii muzicii și a încărcat pe YouTube sute de videoclipuri din ceremoniile anterioare de introducere. Există atât imagini cu momente muzicale, cât și clipuri în care sunt prezentate discursurile artiștilor.