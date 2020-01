Artiştii introduşi în Rock and Roll Hall of Fame în 2020 au fost anunţaţi: Depeche Mode, Nine Inch Nails + alţii

După o perioadă de deliberări, voturi şi decizii grele, au fost în sfârşit anunţaţi artiştii care vor fi introduşi în Rock and Roll Hall of Fame în 2020. Avem un nume mare din rock industrial, dar şi o surpriză synthpop şi hip-hop, plus o voce feminină de aur. Aflaţi artiştii în articol, dar şi marile nume ignorate.

Lista completă de nominalizări pentru Rock and Roll Hall of Fame 2020 a fost anunţată în toamna lui 2020 şi includea 16 trupe şi artişti. Criteriul era simplu: să fi creat un prim album cu 25 de ani în urmă, dar şi să fi schimbat peisajul muzical în mod relevant cu muzica creată. Din cei 16 artişti 9 au fost nominalizaţi pentru prima oară, în vreme ce alţii mai fuseseră pe listă scurtă. Ei bine dintre cele cei 16 nominalizaţi am rămas cu 6 artişti care vor fi introduşi în Hall of Fame.

Iată-i pe finalişti:

The Doobie Brothers

Depeche Mode

Nine Inch Nails

The Notorious B.I.G.

T. Rex

Whitney Houston

Introducerea lor în panteonul muzicii rock se va face în cadrul unei ceremonii desfăşurate pe 2 mai la Cleveland Public Hall, o sală polivalentă din Cleveland. Marii absenţi de pe lista finală sunt cei de la Judas Priest, spre dezamăgirea multora, dar şi Motorhead, Soundgarden şi Thin Lizzy. Aceştia nu au primit destule voturi pentru a ajunge în finală. Judas Priest puteau fi incluşi în acest club select încă din 1999 şi au mai avut o apariţie pe lista de nominalizaţi şi în 2018.

Votanţii care decid cine rămâne în istorie în acest mod includ peste 1000 de artişti, istorici ai domeniului muzical, jurnalişti şi membri ai industriei muzicale. Şi fanii au fost invitaţi să voteze pe RockHall.com sau la o cabină de vot interactivă de la un muzeu din Cleveland. Trent Reznor, solistul Nine Inch Nails s-a declarat şocat de apariţia trupei sale pe listă, mai ales că în 2018 a avut nişte cuvinte foarte dure de spus despre Rock and Roll Hall of Fame. În 2019 s-a răzgândit şi i-a părut rău de impresia iniţială, după ce a participat la ceremonie şi i-a introdus pe cei de la The Cure în Panteon (lista completă aici).

Ceremonia din 2020 va fi transmisă live pe HBO şi pe postul de radio pe Internet SiriusXM Rock and Roll Hall of Fame.