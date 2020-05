Rock & Roll Hall of Fame transmite pe YouTube o serie de ceremonii de introducere din anii trecuți

În acestă perioadă de auto-izolare, Rock & Roll Hall of Fame a căutat prin arhive și a încărcat pe YouTube sute de videoclipuri din ceremoniile de introducere anterioare.

Lotul inițial de încărcări constă în videoclipuri de la ceremonia de anul trecut în care au fost celebrați artiști precum Radiohead, The Cure, Stevie Nicks, Roxy Music și alții. Există atât imagini cu momente muzicale, cât și clipuri în care sunt prezentate discursurile artiștilor.

Rock & Roll Hall of Fame a postat videoclipuri cu ceremonia de introducere a lui Neil Young din 1995, incluzând-o și pe cea a lui Eddie Vedder și colaborarea lor pe scenă pentru piesa "Fuckin” Up", introducerea trupei Talking Heads din 2002, laolaltă cu reuniunea în direct a acesteia, și cea a lui Prince din 2004, unde a interpretat "Kiss", "Sign 'O' the Times și "Let’s Go Crazy".

De asemenea, sunt videoclipuri cu Led Zeppelin și Aerosmith interpretând împreună în 1995; U2 și Mick Jagger și-au unit forțele pentru "Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of" în 2009, colaborarea din 2005 a celor de la The Pretenders cu Neil Young și clipuri din diversele spectacole ale lui Little Richard de-a lungul anilor.

Până acum au fost încărcate peste 200 de videoclipuri și se adaugă clipuri noi în fiecare săptămână. Arhiva cu aceste momente poate fi accesată pe canalul oficial de Youtube al Rock & Roll Hall of Fame.

Din cauza pandemiei de COVID-19, ceremonia de introducere în Rock & Roll Hall of Fame din acest an a fost amânată pentru luna noiembrie. Artiștii care vor fi introduşi în Hall of Fame 2020 sunt The Doobie Brothers, Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., T. Rex și Whitney Houston.

Câteva momente ale ceremoniei de introducere în Rock & Roll Hall of Fame:

Led Zeppelin și Aerosmith în 1995:

Prince interpretând "Kiss" în 2004:

Little Richard cântând "Lucille" în 1997:

The Pretenders și Neil Young în 2005