Ceremonia de introducere în Rock and Roll Hall of Fame a fost amânată din cauza coronavirusului

Epidemia de coronavirus provoacă nu doar anularea și amânarea de concerte și festivaluri, dar și o gală prestigioasă. E vorba despre Rock and Roll Hall of Fame 2020, care a fost amânată. Avem detalii în articol.

Ceremonia de introducere a unor artiști legendari în Rock and Roll Hall of Fame ar fi trebuit să aibă loc în mai, doar că în acest an a fost amânată. În acest an artiștii introduși în acest veritabil panteon rock includ nume ca Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G și T-Rex. Lista completă este aici. Jon Landau (managerul lui Bruce Springșteen) și Irving Azoff ar fi urmat să primească premiul Ahmet Ertegun, pentru contribuția la industria muzicală.

Hall of Fame are sediul și locul de desfășurare pentru ceremonie în Cleveland, oraș unde s-a declarat starea de urgență în ultima săptămână. Ceremonia ar fi trebuit să fie transmisă pe HBO, iar fanii au cumpărat bilete prin Tickemaster, care vor trebui păstrate pentru un eveniment reprogramat ulterior.

Totul ar fi putut să aibă loc pe 2 mai și ar fi fost ediția cu numărul 35 a ceremoniei anuale. La ceremonia din 2019 au fost introduși în Rock and Roll Hall of Fame următorii artiști:

The Cure

Def Leppard

Janet Jackson

Stevie Nicks

Radiohead

Roxy Music

The Zombies

În SUA s-au amânat în ultima săptămână evenimente importante, precum festivalul Coachella și SXSW. De altfel Live Nation și AEG au suspendat toate concertele și turneele muzicale ale artiștilor cu care colaborează până în aprilie.

Pe 13 martie ar fi trebuit să aibă loc world Tour Bushfire Relief Concert, un concert care adună fonduri pentru a îi ajuta pe cei afectați de incendiile din Australia. Miley Cyrus s-a retras de la eveniment și odată cu această decizie a picat tot. A fost anulat și Tomorrowland din Alpii francezi, dar și festivalul de film de la Tribeca.

Madonna, Green Day, Pearl Jam sunt doar câteva dintre numele care și-au amânat concertele din această perioadă din cauza pandemiei de Covid-19.