"Yes, I Have Ghosts" este prima piesă a lui David Gilmour după 5 ani şi a fost inspirată de cartea "A Theatre for Dreamers" a lui Polly Samson, soţia artistului. Pe melodie o putem auzi şi pe Romany Gilmour, fiica lui David, care îl acompaniază la voce şi harpă. Noul single a fost disponibil în exclusivitate în cadrul variantei audio a cărţii mai sus menţionate, iar acum se poate asculta în sfârşit şi separat. Includerea unor peisaje din Grecia în clipul 4K nu este deloc întâmplătoare.

Acţiunea cărţii "A Theatre for Dreamers" are loc pe o insulă din Grecia în anii '60. Acolo se adună poeţi, pictori şi muzicieni pentru a forma o comunitate boemă. Printre personajele cărţii se numără şi Leonard Cohen, la vârsta de 25 de ani. Polly Samson a scris atât cartea, cât şi o parte din versurile acestei melodii. Nu e prima oară când cei doi soţi colaborează, iar Polly şi-a lăsat amprentele atât asupra unor melodii solo ale artistului, cât şi chiar asupra unor creaţii Pink Floyd.

Înainte de izbucnirea pandemiei Covid-19, David, Polly şi alţi membri ai familiei se pregăteau de un turneu asociat cărţii. Ar fi trebuit să aibă loc spectacole care combinau muzică, citirea unor pasaje din carte, o experienţă specială pentru fani. Din păcate acele evenimente au fost amânate pentru 2021, dar până atunci ne vom consola cu variante ale show-urilor transmise prin live stream. Privitorii vor fi transportaţi în insula Hydra şi anii 1960, iar artiştii vor citi poezii, vor răspunde la întrebări în sesiuni Q&A şi vor cânta piese live.

Vom auzi atât secţiuni instrumentale din "Yes, I Have Ghosts", dar şi coveruri după Leonard Cohen. "A Theatre For Dreamers" este un best seller Sunday Times şi este disponibil acum în librăriile virtuale. În primăvara acestui an a reizbucnit conflictul dintre Gilmour şi Roger Waters, acesta din urmă atacându-l pe David după ce a pierdut accesul la canalele social media ale trupei Pink Floyd.