Chitarele lui David Gilmour s-au vândut cu 21,5 milioane de dolari, o sumă record ce a fost donată

Cele 126 de chitare scoase la licitație de David Gilmour s-au vândut cu nu mai puțin de 21,5 milioane de dolari. Uriașa sumă a fost deja donată ONG-ului ClientEarth, ce luptă pentru protejarea planetei de efectele devastatoare ale încălzirii globale.

Pe 20 iunie, David Gilmour s-a despărțit de aproape 130 de chitare din vasta sa colecție. Fostul chitarist Pink Floyd le-a scos la licitație din dorința de a împărtăși altor tineri muzicieni "darul muzicii" și pentru a face "puțin bine în lume".

"Aceste chitare mi-au fost foarte dragi și multe dintre ele mi-au oferit compoziții muzicale de-a lungul anilor. Și-au achitat costurile cu vârf și îndesat, dar este momentul ca ele să meargă mai departe. Chitarele au fost făcute pentru a fi folosite și este dorința mea ca indiferent cine le va lua, să ofere noilor proprietari darul muzicii. Scoțând la licitație aceste chitare sper să pot oferi ajutor acolo unde este nevoie de el și prin intermediul fundației mele caritabile să pot face puțin bine în lume", detalia David Gilmour înaintea licitației.

Cea mai scumpă chitară din lume i-a aparținut lui David Gilmour

Cele 126 de chitare au înregistrat vânzări uriașe, suma strânsă în urma licitației ridicându-se la 21,5 milioane de dolari. Legendara chitară Black Strat a lui Gilmour s-a vândut la un preț dezarmant, ce a stabilit un nou record mondial. Cumpărat cu 3,975,000 de dolari, instrumentul deține acum titlul de Cea mai scumpă chitară din lume. La un preț foarte ridicat s-a vândut și Fender Stratocaster-ul din 1954 cu care a fost înregistrată piesa "Another Brick in the Wall Part 2", cumpărătorul oferind pentru ea 1,8 millioane de dolari.

Estimată la 10,000 - 20,000 de dolari, chitara acustică Martin D-35 cu care a fost înregistrată balada "Wish You Were Here" s-a vândut cu 1,095,000 de dolari, apreciată fiind și chitara Candy Apple Red 1984 Fender Strat, estimată la 25,000 de dolari și vândută cu 615,000 de dolari. Toate instrumentele vândute au înregistrat, potrivit Christie’s, "recorduri mondiale în materie de licitație".

Suma totală acumulată în urma licitației s-a ridicat la 21,5 milioane de dolari. Așa cum anunțase încă de la început, întreaga sumă a fost direcționată către o cauză caritabilă. Banii au fost donați ONG-ului ClientEarth, ce luptă împotriva efectelor devastatoare ale încălzirii globale.

David Gilmour a justificat alegerea acestui ONG într-un video publicat cu o zi înaintea licitației.

Generoasa donație a fost întâmpinată de un mesaj plin de recunoștință din partea CEO-ului ClientEarth.