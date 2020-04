Urmărește-l pe David Gilmour cântând piese de la Leonard Cohen împreună cu familia sa - VIDEO

Nu se întâmplă des ca David Gilmour să realizeze cover-uri după alte melodii, însă la ocazii speciale se pot întâmpla și excepții. Cu prilejul unei lansări de carte a soției sale, Gilmour a interpretat două melodii de la Leonard Cohen, fiind acompaniat și de fiica sa, Romany.

David Gilmour a participat la o recentă lansare de carte a soției sale, Polly Samson, cea care a scris ocazional și versuri pentru diferite piese solo ale chitaristului ("On an Island", "Take a Breath") sau din repertoriul Pink Floyd ("High Hopes", "Louder than Words").

Intitulată "Theater for Dreamers", cartea lui Polly ar fi trebuit să se lanseze în cadrul unui eveniment de amploare, la Central Hall Westminster din Londra. Restricțiile impuse de COVID-19 au împiedicat, însă, susținerea lansării conform planului inițial, așa încât scriitoarea britanică a optat pentru un eveniment online, alături de soțul ei, David Gilmour, copiii lor și câinele familiei.

Acțiunea prezentată în carte se petrece pe insula grecească Hydra, acolo unde Leonard Cohen, personaj în povestea lui Polly, a locuit la un moment dat. Piesa "Bird on the Wire", pe care David Gilmour o interpretează în prima parte a live-ului, a fost scrisă parțial pe insula Hydra, iar "So Long Marianne", cântată de chitarist în cea de-a doua parte, este despre o relație a lui Cohen cu Marianne Ihlen, pe care a cunoscut-o pe insulă.

Puteți urmări cover-urile lui Gilmour de la minutele 7:46 (pentru "Bird on the Wire") și 30:08 (pentru "So Long Marianne"). Acesta este acompaniat și de fiica sa, Romany (în stânga imaginii). Setup-ul evenimentului este inspirat de o cafenea de pe insula Hydra.

VIDEO: Polly Samson's A Theatre For Dreamers Live (Cu David Gilmour și familia)

Anul trecut, David Gilmour și-a scos la licitație 126 de chitare. Acestea s-au vândut cu nu mai puțin de 21.5 milioane de dolari. Uriașa sumă a fost deja donată ONG-ului Client Earth, ce luptă pentru protejarea planetei de efectele devastatoare ale încălzirii globale.