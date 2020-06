Trupa Queen va apărea pe o serie de mărci poștale din Marea Britanie

Seria specială de timbre va fi disponibilă din luna iulie și este realizată în onoarea celor 50 de ani de la înființarea trupei Queen. Acest demers este înfăptuit cu ajutorul Poștei Regale Britanice. Mai multe detalii în articol.

Queen este a treia trupă ce apare pe mărcile poștale britanice, după The Beatles (2007) și Pink Floyd (2016). Mărcile vor fi emise sub forma unui set de 13, și conțin opt coperte de album, patru fotografii live de grup și o fotografie clasică de grup. Întreaga colecție va putea fi achiziționată începând cu 9 iulie.

Printre cele opt coperte de album ce se vor regăsi pe timbre se numără materialele din 1974 - "Queen II" și "Sheer Heart Attack", "A Night at the Opera" din 1975, "News of the World" din 1977, "The Game" din 1980, "Greatest Hits" din 1981, "The Works" din 1984 și "Innuendo" din 1991.

"Este greu să exprim în cuvinte ceea ce simt când mă uit la aceste timbre frumoase. De când noi, patru băieți tineri, ne-am început aventura acum 50 de ani, ne-am dedicat întreaga viață să ne împlinim un vis ce părea imposibil. Câteodată e ciudat să ne trezim și să realizăm în ce poziție ne aflăm - am devenit o instituție națională! Nimic nu ne aduce mai aproape de casă decât acest omagiu adus de Poșta Regală. Este cu atât mai deosebit să privim această colecție de imagini acum, când ne aflăm într-o lume dominată de coronavirus, în care nimic din astea nu s-ar fi putut întâmpla", a spus într-un comunicat de presă Brian May.

Timbrele sunt disponibile pentru precomandă pe site-ul Poștei Regale, într-o varietate de colecții. Pachetul standard de prezentare, care include întregul set de 13 timbre, costă 16 lire sterline.

În altă ordine de idei, Brian May a suferit recent un infarct. O ședință intensă de grădinărit l-a adus în spital, medicii constatând rupturi la nivelul muşchiului gluteal. Incidentul, ce s-a petrecut la începutul lunii mai, a condus ulterior la un infarct, care l-a adus pe chitarist pe masa de operație. Din fericire, operația a fost un succes și Brian May se simte mult mai bine.