"13 Reasons Why" sezonul 4 este acum disponibil pe Netflix; Este ultimul sezon al seriei

Una dintre cele mai apreciate şi controversate producţii Netflix este serialul pentru adolescenţi "13 Reasons Why". Poate fi considerat un "Saved by the Bell" sau "Beverly Hills 90210" al generaţiei actuale, doar că având o tentă mai emo şi tratând subiecte mai serioase. Sezonul 4 a debutat pe Netflix pe 5 iunie şi este ultimul al seriei. Aflaţi detalii despre ultimele 10 episoade în articol, dar fără spoilere, promitem.

"13 Reasons Why" sezonul 4 include 9 episoade cu format clasic şi un soi de lung metraj ca episod 10, în care ne despărţim de personajele centrale ale acestei producţii. Serialul fenomen de pe Netflix care a atras atenţia asupra sinuciderii în rândul liceenilor şi tinerilor a ajuns la final. Primul sezon a fost un uriaş hit, urmărind povestea Hannei Baker, care s-a sinucis, lăsând în urma casete în care a explicat decizia sa şi cum a fost influenţată sau hărţuită de colegii de liceu. Spectrul Hannei avea să plutească şi peste sezonul 2, în vreme ce în sezonul 3 atenţia ne-a fost îndreptată spre Bryce Walker. El a fost anti eroul acestei producţii, dar care a reuşit să găsească salvarea şi să îşi răscumpere din greşeli, fără a putea evita propria tragedie. Primul sezon a avut foarte mult succes, dar a fost acuzat că glorifică sinuciderea, astfel că următoarele sezoane au inclus linkuri şi numere de telefon spre servicii speciale de consiliere pentru cei care suferă de depresie şi tendinţe suicidale. În miezul acestei poveşti despre Hannah îl avem pe Clay Jensen, ca personaj principal. Este jucat de Dylan Minnette, care a crescut actoriceşte de la un sezon la altul, dând un recital de actorie în sezonul 4, pe fondul halucinaţiilor şi atacurilor de panică. Îi stau alături Tony Padilla ca prieten de încredere (jucat de Christian Navarro), dar şi Jessica Davis (jucată de Alisha Boe). Un personaj fascinant şi mulţi faţetat este Justin Foley (jucat de Brandon Flynn), licean dependent de droguri care încearcă să-şi revină şi care a trecut prin abuzuri fizice. Şi Alex Standall (jucat de Miles Heizer) are o metamorfoză pe parcursul sezoanelor de la băiatul ciudat şi timid, la adolescentul nervos dependent de steroizi şi apoi persoană cu handicap care suferă consecinţele unei tentative de suicid. În sezonul 4 îşi pune la îndoială orientarea sexuală. Un alt personaj important este Tyler Down (jucat de Devin Druid), cel mai timid băiat din liceul Liberty High înfăţişat în serial, care este la un pas de a deveni un "school shooter", problemă mereu actuală în SUA. Sezonul 4 este despre absolvirea ultimei clase de liceu şi pregătirile pentru facultate. Netflix a decis să încheie aici povestea personajelor pentru a ţine aceasta creaţie strict axată pe viaţă şi trăirile din liceu, fără a trece şi la facultate. Coloana sonoră a acestui serial e plină de piese indie, EDM, hip-hop, de la St. Vincent la James Blake şi de la Troye Sivan la Blood Orange. Vom reveni cu o listă a pieselor din acest sezon 4.