Miley Cyrus, Shakira, Justin Bieber și alți artiști vor susține un concert virtual

Nume importante din industria muzicală vor contribui la o nouă cauză importantă. Concertul "Global Goal: Unite for Our Future" este cea mai recentă inițiativă, ce are ca scop tragerea unui semnal de alarmă asupra impactului pe care îl are pandemia de coronavirus.

Organizat de mișcarea Global Citizen și de Comisia Europeană, evenimentul va fi unul complex. Pe lângă momentele muzicale, va avea loc și o conferință despre efectele pe care pandemia le-a avut asupra comunităților marginalizate (inclusiv populația de culoare, cei care trăiesc în sărăcie și cei care sunt discriminați). Evenimentul are ca scop încurajarea guvernelor, sectorul privat și filantropii să contribuie la acțiunile întreprinse de Global Citizen în ceea ce privește dezvoltarea și distribuția echitabilă a terapiei COVID-19, a testelor și vaccinurilor pentru toată lumea, de oriunde.

"Global Goal: Unite for Our Future" va avea loc pe 27 iunie și va fi difuzat la nivel mondial. Evenimentul este disponibil pe Apple, Roku, Tidal, Twitter, Twitch, YouTube și alte platforme. Va fi prezentat de Dwayne "The Rock" Johnson și va cuprinde show-uri ale unor artiști ca Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Justin Bieber și Quavo, Jennifer Hudson, Coldplay, Usher, Christine and the Queens, Chloe x Halle sau Yemi Alade.

VIDEO: Global Goal: Unite For Our Future

De asemenea, își vor face apariția și actori, precum Chris Rock, Hugh Jackman, Kerry Washington, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek Pinault, Billy Porter, Diane Kruger, Antoni Porowski, Ken Jeong, Nikolaj Coster-Waldau, Olivia Colman.

"Acest moment impune ca noi toți să acționăm. În calitate de cetățeni, apelăm la liderii din întreaga lume pentru a combate impactul disproporționat pe care COVID-19 îl are asupra comunităților marginalizate, prin oferirea de fonduri pentru dezvoltarea și livrarea de teste și tratamente. Datorită acestui efort global, vom putea să ne asigurăm că toți oamenii au acces la testarea și tratamentul COVID-19, indiferent de veniturile lor sau de locul în care trăiesc", a declarat Miley Cyrus.

Campania "Global Goal: Unite for Our Future" este susținută de Bloomberg Philanthropies, Bill & Melinda Gates Foundation și Wellcome Trust.

În aprilie, Global Citizen s-a angajat într-o altă inițiativă caritabilă. ONG-ul, împreună cu Lady Gaga au strâns 35 de milioane de dolari pentru lupta împotriva COVID-19. În semn de mulțumire pentru aceste donații, artista a organizat show-ul "One World: Together At Home", la care au participat artiști precum Paul McCartney, Stevie Wonder, Andrea Bocelli și Billie Eilish.