Coronavirus: Lady Gaga a strâns 35 de milioane de dolari din donații și va organiza show-ul "One World: Together At Home", cu difuzare pe TV și online

Lady Gaga și ONG-ul Global Citizen au strâns 35 de milioane de dolari pentru lupta împotriva COVID-19. În semn de mulțumire pentru aceste donații, artista va organiza show-ul "One World: Together At Home", la care vor participa artiști precum Paul McCartney, Stevie Wonder, Andrea Bocelli și Billie Eilish.

Lady Gaga a anunțat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că cei 35 de milioane de dolari au fost strânși pe parcursul a 7 zile și că de acești bani va beneficia The World Health Organization.

Artista a explicat că generoasa donație va fi folosită pentru a cumpăra ustensile și echipamente de protecție pentru cei din spitale, dar și pentru finanțarea centrelor de cercetare, în care se lucrează intens la descoperirea și dezvoltarea unor posibile tratamente și vaccinuri care să ajute la stoparea răspândirii coronavirusului.

Gaga va organiza și un show special, intitulat "One World: Together At Home", prin intermediul căruia artista își dorește să le mulțumească tuturor celor care au donat până acum. Evenimentul nu va fi unul caritabil, ci de pur divertisment.

"Lăsați-vă portofelele deoparte și bucurați-vă de acest show, pe care îl meritați cu prisosință", a declarat Gaga.

"One World: Together At Home" va fi difuzat pe 18 aprilie, de la ora 8 p.m. Eastern Time (3 a.m. ora României), pe ABC, NBC, CBS și iHeartMedia, dar și online, pe YouTube, Apple, Facebook, Instagram și Twitter.

La acest show special vor participa cei mai reputați și populari artiști, actori și comedianți ai momentului, printre care se vor număra și Paul McCartney, Stevie Wonder, Elton John, David Beckham, Billie Eilish, Finneas, John Legend, Eddie Vedder de la Pearl Jam, Chris Martin de la Coldplay, Lizzo, Billy Joe Armstrong de la Green Day, Lang Lang, Alanis Morissette, J Balvin, Andrea Bocelli și Maluma. Idris Elba și soția sa, Sabrina Elba, care au fost testați pozitiv la noul coronavirus, vor participa și ei la show.

VIDEO: Lady Gaga anunță "One World: Together At Home" la Global News

"One World: Together At Home" va fi prezentat de Stephen Colbert, Jimmy Fallon și Jimmy Kimmel. În cadrul evenimentului vor fi celebrate persoanele din prima linie, care se luptă zi de zi cu virusul COVID-19.