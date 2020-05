Fanii "Suicide Squad" doresc ca versiunea originală a filmului să fie lansată

Regizorul David Ayer a scris și regizat filmul în 2016, dar se spune că varianta filmului lansată în cinematografe este cu totul diferită față viziunea originală a lui Ayer. Săptămâna trecută, fanii au început să solicite publicarea variantei regizorului (director's cut). David Ayer nu s-a sfiit să le răspundă.

Ayer i-a răspuns unui fan care a întrebat de ce versiunea nelansată nu poate fi difuzată pe o platformă precum HBO Max: "Sunt sigur că mulți fani DC ar dori să vadă versiunea originală a filmului și ar ajuta la popularizarea aplicației", a motivat un utilizator Twitter.

This is a good question. My cut would be easy to complete. It would be incredibly cathartic for me. It’s exhausting getting your ass kicked for a film that got the Edward Scissorhands treatment. The film I made has never been seen. https://t.co/FkeHAlNoV0